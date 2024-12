La trasmissione di Federica Sciarelli Chi l’ha visto – sempre in onda nella prima serata di mercoledì su Rai 3 – è tornata ad occuparsi della singolare scomparsa di Mara Favro con un’importante novità che potrebbe riscrivere completamente l’intera vicenda con la comparsa di una nuova – fino ad ora in parte ignota, specialmente agli inquirenti – figura: si tratterebbe di un uomo conosciuto per purissimo caso per un semplice scherzo, dando il via ad una breve amicizia che si è sempre intrattenuta esclusivamente via chat, fino al giorno della scomparsa di Mara Favro.

Liliana Resinovich, consulente: "Ecco perché le ferite sono precedenti al decesso"/ "Suicidio è improbabile"

Il 3 marzo – ricorda la trasmissione – Mara Favro stava servendo degli amici nella pizzeria in cui lavorava e fu rimproverata, “mi trovai a chattare con lei – e qui a parlare è l’amico ignoto – per uno scherzo che mi hanno fatto gli amici dandole il mio numero fingendosi me e dicendole di venire nella mia officina a lavorare”: la donna – infatti – gli scrisse chiedendo che fosse effettivamente interessato ad assumerlo, al punto che avrebbero organizzato anche un primo incontro lavorativo (annullato in un secondo momento) che poi è sfociato in un’amicizia.

Salvatore Chiofalo scomparso nel 2016, chiesta archiviazione per i 4 indagati/ Famiglia: "Molti indizi..."

Spunta una misteriosa lettera sulla sparizione di Mara Favro: “L’ho vista spinta mentre la spingevano dentro ad un’abitazione”

“Abbiamo – spiega ancora l’amico di Mara Favro a Chi l’ha visto – sempre e solo massaggiati” ammettendo che “forse ci siano telefonati il giorno che ci siamo conosciuti e mi ha raccontato qualcosa a voce”, ricordando poi che “una mattina [ovvero quella della scomparsa, ndr.] dovevo andare in banca e ci eravamo organizzati” ma poi lei gli scrisse – alle 6:20 del mattino – ‘sai ho deciso di mollare la pizzeria mitrattano come una pezza da piedi ma io valgo molto di più’: un messaggio singolare e che l’amico dubita che sia stato scritto dalla stessa Mara dato che avrebbe usato un lessico che non le appartiene e non ha usato nessun tipo di punteggiatura; ma alle risposte dell’uomo lei non ha più dato nessun segnale fino a quando il cellulare – improvvisamente – è stato spento.

Daniela Ruggi scomparsa a Vitriola di Montefiorino, qualcuno l'ha fatta sparire?/ Le inquietanti ipotesi

Insomma, forse l’amico potrebbe aprire ad un nuovo filone di indagine sulla sparizione di Mara Favro, con gli inquirenti che attualmente si stanno concentrando esclusivamente sul gestore e pizzaiolo della pizzeria in cui lavorava la donna; e proprio il pizzaiolo Luca solo recentemente ha fatto presente di aver ricevuto una misteriosa lettera in cui un’ignota gli ha raccontato che “nel mese di aprile o maggio dalla mia finestra ho visto un signore che è venuto ad abitare qui, è arrivato con una macchina bianca con una donna che non voleva entrare nell’abitazione, lui l’ha presa e l’ha spinta dentro chiudendo le saracinesche“.