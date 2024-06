Mara Favro, nuove testimonianze/ L’inquietante ipotesi sull’ultima foto inviata prima della scomparsa

Non si dissolvono le ombre nel giallo di Mara Favro, la 51enne scomparsa in Val di Susa la notte tra il 7 e l’8 marzo scorsi dopo un turno in una pizzeria di Chiomonte. Della donna non c’è ancora traccia e sono tanti gli interrogativi che orbitano intorno alla sua misteriosa sparizione, a partire dal motivo per cui avrebbe inviato una strana fotografia nel cuore della notte via WhatsApp alla figlia, alla chat di gruppo delle mamme e a un amico conosciuto poco tempo prima al quale avrebbe raccontato di voler lasciare il suo impiego in quella attività.

La trasmissione Chi l’ha visto? ha portato alla luce nuove testimonianze di persone che avrebbero prestato servizio nello stesso locale e che avrebbero avuto qualche problema con il datore di lavoro, ad oggi l’ultima persona che risulta aver visto Mara Favro prima che le sue tracce si perdessero lungo la statale 24 di ritorno a casa. Secondo l’ex compagno di Mara Favro, i messaggi e il presunto selfie inviato dal telefono della donna non sarebbero opera sua e comunque c’è un grande nodo da sciogliere: che tenore aveva davvero lo scatto che la ritrae al buio, bocca aperta e occhi sgranati, in una smorfia finora indecifrata?

L’inquietante ipotesi sul selfie di Mara Favro prima della scomparsa

Subito dopo la sparizione di Mara Favro, una parte importante di attenzioni si è concentrata proprio su quell’ultima foto inviata dalla sua utenza WhatsApp a tre chat diverse la notte in cui sarebbe scomparsa, ormai quasi 4 mesi fa. Lo strano messaggio, che contiene uno scatto in cui si vede il volto della donna immerso nell’oscurità, è arrivato alla figlia, alla chat di gruppo delle mamme e a un amico. Perché lo ha fatto, ammesso che sia stata lei a mandare quell’istantanea? Intorno al motivo e alla natura della foto sono spuntate diverse ipotesi e una, in particolare, davvero inquietante: Mara Favro potrebbe aver inviato quell’immagine nel tentativo di girare un video, oppure volontariamente in formato foto, per chiedere aiuto. L’espressione del volto, infatti, sembrerebbe di terrore o di sofferenza e non di felicità.

Sullo sfondo si nota una sorta di flebile riflesso di colore rosso che alcuni spettatori di Chi l’ha visto? suggeriscono possa essere una luce che si vedrebbe dall’interno di un bagagliaio – questo nell’ipotesi che Mara Favro sia stata prelevata con la forza -, oppure il retro di un’auto che potrebbe essersi trovata vicino a lei in quel momento. L’ex compagno della donna è certo che non avrebbe mai mandato una simile foto alla figlia, in quanto si tratta di un contenuto comunque preoccupante e di difficilissima interpretazione.











