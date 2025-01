Marcello Forti, chi è il marito di Francesca Senette: “Ha sempre avuto fiducia“

Nel panorama giornalistico italiano un ruolo di spicco ha ricoperto Francesca Senette, che per anni è stata il volto di punta del TG4, avendo condotto il telegiornale di Rete 4 tra il 2002 e il 2008. A supportarla in ogni avventura professionale e a fare il tifo per lei è sempre stata la sua famiglia, alla quale legatissima, a cominciare dal marito Marcello Forti. Di lui non si conoscono molte informazioni, essendo lontano dal mondo dello spettacolo e della televisione, se non che è un imprenditore di professione.

“Marcello, avendo sempre avuto molta fiducia e stimandomi professionalmente, mi ha sempre detto: ‘Guarda che tu vali per quello che sei, non per l’etichetta che hai’. Quindi ha fatto un lavoro importante per ridarmi carica“, aveva confidato la giornalista in un’intervista a L’Ora Solare. Fu lui, in un periodo delicato della sua carriera giornalistica, ad aiutarla a ritrovare gli stimoli necessari per proseguire il proprio percorso professionale senza farsi abbattere dagli ostacoli.

Francesca Senette, il matrimonio con Marcello Forti e i figli Alice e Tommaso

Francesca Senette e il marito Marcello Forti hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio, celebrato l’11 giugno 2005 con una cerimonia intima in Sardegna. Una scelta ben precisa e così motivata dalla giornalista a L’Ora Solare: “Volevo fare un matrimonio intimo, quindi abbiamo invitato pochissimi amici, eravamo in 28 sposi compresi“. Dalla loro storia d’amore sono poi nati due figli, Alice e Tommaso, rispettivamente nel 2006 e nel 2013.

Proprio mentre era in dolce attesa del secondogenito, la conduttrice realizzò Diario di un bebè – #Mytummyway, un documentario tutorial trasmesso su Sky e in cui raccontava il periodo della seconda gravidanza, passo dopo passo. Inoltre, ha coinvolto il piccolo Tommaso nel suo programma YoYoga, in onda su Dea Junior, in cui racconta il mondo dello yoga al pubblico dei bambini: “È stata una casualità: la produzione mi ha chiesto, visto che c’erano anche un bambino yoghino e una bambina yoghina, se volevo che lo facesse anche Tommy. Lui era contento di farlo e quindi ha vissuto con me questa esperienza“.

