Amedeo Gianfrotta, morto il regista di Reazione a Catena/ Marco Liorni: “Nella commozione ricordo…”

Morto Amedeo Gianfrotta, regista di Reazione a Catena e Agorà week-end

Un grave lutto ha colpito il mondo Rai e, in particolare, Reazione a Catena: è morto il regista Amedeo Gianfrotta, dal 2021 al 2024 alla direzione del game show di Rai1 negli ultimi anni condotto da Marco Liorni e ora passato tra le mani di Pino Insegno. A riportare la notizia è il sito della Rai, che comunica che Amedeo Gianfrotta è morto a soli 59 anni per un malore improvviso: lascia una moglie e due figlie. Il regista era in servizio al Cptv Rai di Napoli e la Rai lo ricorda come un uomo “sempre sorridente, cortese, professionista come pochi“.

Amedeo Gianfrotta ha lavorato come regista per programmi come Cook, Agorà week-end e soprattutto Reazione a Catena, curando anche per RAI Quirinale le regie per le visite del Presidente della Repubblica. In questa dolorosa perdita, la Rai comunica “alla famiglia il cordoglio del direttore del Cptv di Napoli e dei suoi dipendenti, del caporedattore centrale, della redazione e della segreteria organizzativa e di produzione della Tgr Campania“.

Marco Liorni ricorda Amedeo Gianfrotta: "Tanti momenti vissuti insieme" Sono tantissimi i colleghi che hanno dedicato un messaggio di cordoglio e di affetto per Amedeo Gianfrotta, da tutti ricordato come un grande professionista e un abile regista. Non poteva mancare il messaggio social di Marco Liorni, che per anni ha condotto Reazione a Catena prima di passare al timone de L'Eredità e finire al centro di alcune recenti voci su una presunta chiusura di Italia Sì. "Amedeo Gianfrotta è entrato nelle vostre case discretamente, raccontando accadimenti di studi tv attraverso i suoi occhi di regista scrupoloso e quelli della sua squadra", il messaggio di Liorni. Il conduttore ha poi così proseguito il suo commosso ricordo di Gianfrotta: "Adesso che non c'è più, nella commozione ricordo tanti momenti vissuti insieme, la sua ironia, i suoi incoraggiamenti, i suoi messaggi. Rip".

