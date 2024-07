Marina Suma: “Da giovane volevo fare la hostess”/ “Nella vita faccio anche monili e il paracadute…”

Marina Suma si è raccontata questa mattina negli studi di Weekly, in diretta su Rai Uno. Quest’anno festeggia 40 anni di carriera e per l’occasione ha ripercorso le tappe principali della sua vita a cominciare dal Festival di Venezia del 1981 con cui Marina Suma vinse un Nastro d’argento e un David Di Donatello: “Fu per me tutto una sorpresa, sono stata catapultata in questo mondo del cinema, è stato stravolgente, non me l’aspettavo, io stavo diventando una hostess. Anche partecipare al Festival di Venezia è stato un successo incredibile”.

Alessio Vassallo: “Papà l'ho visto piangere solo una volta”/ “Divenni attore dopo un'appendicite”

“Come mi scelsero? – racconta ancora l’attrice – un regista vide una mia foto, io facevo la modella, e si innamorò di me, ha avuto una folgorazione. Mi aveva scelto perchè io avevo proprio quelle caratteristiche, rappresentavo Rosa”. Da quel giorno la carriera di Marina Suma decollò decisamente.

Serena Bortone assente dai Palinsesti Rai 2024-2025/ Parla l’Ad Roberto Sergio: “Ecco come stanno le cose”

MARINA SUMA: I FILM DEGLI ANNI ’80 E LE SUE PASSIONI

L’attrice ha poi ricordato i suoi film negli anni ’80 con Verdone e Jerry Calà: “E’ stato molto divertente, delle storie spensierate, ho dei bellissimi ricordi di quel periodo. Ho lavorato anche con Celentano, tutti attori professionisti, ma anche Renato Pozzetto, Johnny Dorelli, Lino Banfi”. Marina Suma alla carriera da attrice ha accompagnato anche la realizzazione di monili: “E’ da circa 20 anni che lo faccio, ad un certo punto della mia vita ho voluto fare qualcosa in più, anche una cosa meditativa, sono andata a scuola, ho imparato la tecnica e riesco a fare diverse cose”.

TIM SUMMER HITS 2024, OGGI 19 LUGLIO/ Diretta streaming e scaletta: grande chiusura con La Sad!

Ma non finisce qui perchè Marina Suma si lancia (o meglio si lanciava) anche con il paracadute: “Quando sei in alto guardi tutti dall’alto, è anche questa una meditazione ma ovviamente devi stare molto sveglia e attiva. Ho fatto più di 100 voli ma parliamo degli anni ’90, oggi non volo più, quando perdi l’allenamento è difficile riprendere”.

MARINA SUMA: L’AMORE PER LE EOLIE E IL SUO NUOVO FILM

Sul suo amore per le isole Eolie: “Salina è un amore di quando ero quasi neonata, i miei hanno acquistato questa casa negli anni ’60 e sono fortunata, è un pezzo di cuore, è il posto dove mi rifugio e dove posso meditare, poi è natura, c’è il mare, la montagna e il cielo”. Marina Suma, in conclusione di intervista, ha presentato il suo ultimo film, nelle sale il prossimo 25 luglio con Amici per Caso, una bella commedia fresca ed estiva, tra l’altro con tanti attori di nuova generazione.

“C’è un cast molto bello e molto giovane – ha raccontato Marina Suma – cosa manca agli attori di oggi? Oggi ci sono ragazzi che studiano, vanno a scuola e si preparano e poi ci sono gli improvvisati ma questo c’è stato sempre, chi va avanti è quello che si impegna e che ha studiato, questo è importante”, ha concluso la sua intervista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA