Matteo Renzi/ “Da Mes alla sanità: battaglie giuste, ora persone capaci nel Governo”

Prosegue senza sosta la discussione tra le forze di maggioranza sul programma di governo, Matteo Renzi lancia un nuovo segnale. Domani il presidente della Camera Roberto Fico è atteso al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato esplorativo, ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere. Italia Viva chiede un cambio di passo, il suo leader invoca un nuovo esecutivo entro fine settimana con persone «meritevoli e capaci».

Nella e-news di oggi, 1 febbraio 2021, Matteo Renzi ha messo nel mirino gli attacchi di commentatori e politici ricevuti nelle ultime settimane, rivendicando di aver messo sul tavolo contenuti, non nomi. Dal Mes alle politiche attive per il lavoro, passando per il ruolo di Domenico Arcuri e la campagna vaccinale, fino alla politica giustizialista ed al Recovery Plan: il senatore di Rignano ha acceso i riflettori sugli argomenti più importanti per il futuro del Paese, evidenziando che «queste cose vanno decise adesso»…

MATTEO RENZI: “SERVE GOVERNO DI PERSONE CAPACI E MERITEVOLI”

Nel corso del suo intervento, Matteo Renzi ha rimarcato il merito di Italia Viva di aver dato vita ad una discussione che «nessuno avrebbe fatto»: «Ora molti si sono accorti che la nostra era una battaglia giusta nel merito, ma continuano a contestarci il metodo». L’ex premier ha infatti sottolineato che gli attacchi ricevuti nelle ultime ore, basti pensare alle conferenze all’estero, non hanno mai riguardato i contenuti messi sul tavolo.

«In questa battaglia non c’è l’immagine di uno da difendere, ma il futuro del debito pubblico da salvare. L’Italia si sta giocando l’osso del collo», il monito di Matteo Renzi che, come già evidenziato in precedenza, spera di dare vita ad un nuovo governo alla fine di questa settimana: «Dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l’Italia si salva, solo così».

