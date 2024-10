Fino all’anno scorso Mauro Masi è stato il responsabile Rai ed è conosciuto in Italia per essere uno dei dirigenti più famosi in assoluto. La sua carriera spicca per i ruoli brillanti che ha coperto anche in ambito governativo mentre la sua vita sentimentale è legata ormai da anni alla conduttrice Ingrid Muccitelli. Nato il 26 agosto 1952, Mauro Masi è originario di Civitavecchia e si è laureato in Giurisprudenza in Italia, mentre per perfezionare le sue conoscenze si è trasferito in quel di Washington e poi a Salisburgo alla Scuola di Legge “Harvard Law School”.

La sua specializzazione gli ha permesso poi di entrare nella Banca Italia nel 1978 diventando dirigente, ruolo che gli ha poi permesso un enorme salto di carriera. Gli anni successivi è entrato anche nel Governo diventando prima nel Consiglio dei Ministri dove si è occupato della parte economica, mentre poi è diventato portavoce e direttore ufficio stampa del suddetto ministero. Mauro Masi è poi diventato Commissario straordinario della SIAE, ruolo ricoperto dal 1999 al 2003, mentre nel 2011 è entrato nella televisione di Stato, diventando Presidente Consap. Come accennato sopra, la sua vita privata vede la fidanzata Ingrid Muccitelli, conduttrice e giornalista molto più giovane di lui.

Mauro Masi, Ingrid Muccitelli parla della differenza d’età: “Conosco uomini che sono vecchi a trent’anni e altri che…”

La storia tra Mauro Masi e Ingrid Muccitelli dura ormai dal 2010 e non ha mai vacillato nonostante la differenza d’età. A proposito di quest’ultima, la conduttrice si è espressa più volte, dicendo che quei 27 anni d’età non hanno mai pesato sulla loro relazione, rimasta sempre solida. Ingrid Muccitelli ha infatti ribadito che un rapporto non è condizionato dalla differenza d’età, ma che esistono uomini che a trent’anni sembrano molto vecchi mentre altri più anziani che sembrano più giovani.

Mauro Masi e Ingrid Muccitelli hanno dei figli? La risposta è negativa, per ora, ma la giornalista ha espresso il desiderio di avere una famiglia e di poter diventare mamma, confessando che quello è il suo sogno più grande, come ha riportato Today qualche anno fa. In passato Ingrid Muccitelli si è lamentata molto per essere conosciuta prevalentemente come la “fidanzata di Masi” e non come una conduttrice separata dal compagno. Come ha riportato Today, la giornalista si augura di essere una mamma realizzata tra dieci anni, ma di non voler programmare niente per scaramanzia.