Chi è Ingrid Muccitelli: tutto sulla giornalista e conduttrice

Ingrid Muccitelli è una giornalista e conduttrice della Rai, è nata a Roma nel 1979 e, dopo la laurea in Scienze della comunicazione, ha cominciato a lavorare nella redazione del programma Markette di LA7. Successivamente, collabora nella redazione di Niente di personale di Antonello Piroso e dopo arriva a Omnibus estate insieme ad Andrea Pennacchioli. La svolta arriva nel 2008 quando approda in Rai. Nel 2008, infatti, arriva nel programma Insieme sul Due, con la conduzione di Milo Infante.

Successivamente ha lavorato nella trasmissione Mattina in Famiglia dove cura le rubriche Donne e Risorgimento / Sport e Cuore e poi conduce Unomattina Estate – Ciao, come stai e Sabato In. Ha poi condotto La vita in diretta Estate con Gianluca Semprini e Unomattina in famiglia.

La vita privata di Ingrid Muccitelli

Ingrid Muccitelli è stata fidanzata per sette anni con Piero Chiambretti. Una storia importante e lunga quella tra la giornalista e il conduttore che è poi finita anche se sulla fine della relazione entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo. La giornalista, infatti, è molto schiva e discreta al punto che, pur essendo fidanzata da otto anni con Mauro Masi, uno dei maggiori dirigenti del settore pubblico in Italia, non pubblica nulla della sua vita privata.

Sul suo profilo Instagram pubblica molti contenuti, ma nessuna foto di coppia. Nella galleria social della conduttrice, infatti, ci sono molte foto del suo lavoro, ma anche dei momenti spensierati e di relax che si concede insieme a famiglia e amici. Nella maggior parte delle foto, tuttavia, appare sola come quella pubblicata in occasione del suo compleanno. “Grazie a tutti per gli auguri, mi hanno fatto un enorme piacere”, scrive nella didascalia della foto in cui sfoggia un enorme sorriso. E tra i commenti, non mancano quelli di amiche e colleghe come quelli di Caterina Balivo.

