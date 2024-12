Cosa c’è di meglio per immergersi nel clima natalizio se non visitare alcuni tra i bei mercatini di Natale che si possono trovare in Italia o all’estero? Secondo noi – ferma restando la possibilità di concedersi una vacanza di qualche giorno all’estero – poche altre cose e come ogni anno siamo tornati a suggerirvi quelli che a nostro avviso sono i più famosi e spettacolari tra i vari (tantissimi) mercatini di Natale che già da diverse settimane hanno invaso centinaia a centinaia di città e località in tutto il mondo; specialmente – e questa è la cosa più interessate – nella nostra sembra bella penisola!

Partendo proprio dall’Italia, un riferimento non può che andare ovviamente a quelli che sono internazionalmente inseriti tra i mercatini di Natale più famosi ed apprezzati: da un lato quello di Bolzano – il famoso Bozner Christkindlmark – che si tiene dal 1990 ed è stato tra i primi ad arrivare nel vecchio continente; dall’altro quello di Trento immerso tra le vie di una città con forti rimandi medievali che renderanno ancor più suggestivo perdersi tra le centinaia di bancarelle di homemade e leccornie natalizie.

Un pochino meno conosciuti – ma non per questo meno belli – sono anche i mercatini di Natale che si tengono ad Arezzo e Merano; ma un riferimento obbligatorio va anche al sempre amatissimo gigantesco albero natalizio (il più grande al mondo!) che fino al 6 gennaio illuminerà la piccola Gubbio dall’altura del Monte Ingino, ed ovviamente al famoso mercato di San Gregorio Armeno a Napoli con i suoi tradizionali pastorelli per il presepe in larga parte ancora dipinti a mano dalla lunga tradizione artigiana partenopea.

I migliori mercatini di Natale 2024 all’estero: dal Belgio all’Austria, quali sono i più famosi ed apprezzati?

D’altra parte, i mercatini di Natale non sono solo un fregio della nostra penisola e in tutta Europa se ne possono trovare decine e decine di diversi, tutti unici nel loro genere ed altrettanto famosi rispetto al nostrani: famosissimo ed invidiato in tutto il mondo – per esempio – è il mercato secolare che si tiene tra le vie di Dresda fin dal quindicesimo secolo; ma anche il corrispettivo estone in quel di Tallinn premiato nel 2019 come il migliore tra i mercatini di Natale europei, immerso nella neve ed illuminato dal famoso albero alto 15 metri.

Una piccola menzione d’onore tra i mercatini di Natale europei va anche a quello che si tiene ogni anno a Bruxelles, non tanto per le sua dimensioni o per la sua fama globale, ma perché l’intera città sarà illuminata a festa con un’atmosfera che – tra palazzi sfarzosi e monumenti – sembrerà catapultarci in un vero e proprio cartone animato; mentre l’ultimo che vi suggeriamo è (forse ovviamente) quello di Vienna.