Mida, chi è?/ Da Amici 2023 al successo, la gratitudine per Danny Ocean: “Fu il primo a credere in me”

Dopo la sua esperienza ad Amici 2023, la popolarità di Mida è aumentata considerevolmente e ora il ragazzo si gode il magic moment, tra eventi, concerti e iniziative solidali, come la Partita del Cuore in onda stasera su Raiuno. Prima di farsi conoscere al grande pubblico nella scuola di Maria De Filippi, Mida aveva già collaborato con l’etichetta fondata da Emis Killa e dal manager Zanna, aprendo anche alcuni concerti del rapper di Effetto Notte. In pochi anni di attività, Mida ha già collezionato diversi dischi di platino, con Ricordami di scordarti che conta oltre ventisei milioni di ascolti su Spotify, ma anche con Stupido sentimento.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme per Amici-Verissimo/ "Tre serate speciali per celebrare il talent"

Nel contempo, oltre ad aver lavorato con Nicola Siciliano e Olly, durante Sanremo Giovani aveva attirato l’attenzione con Maldité, canzone che era arrivata ad un passo dalla finale, che gli avrebbe consentito l’accesso alla competizione tra i big del Festival di Sanremo.

Mida, l’ammirazione per Danny Ocean e un sogno da realizzare: “È stato il primo a interessarsi al mio progetto”

In una bella intervista rilasciata al sito nssgclub.com, Mida è tornato sulla sua esperienza ad Amici, descrivendola come “forte, utile e unica. Si tratta perlopiù di insegnamenti sulla tecnica vocale”. Con il suo singolo e album Il Sole dentro, Mida sente di aver compiuto quel salto in avanti a cui aspirava, come confermano i fan che sono in visibilio per il suo pezzo e che lo sostengono a gran voce. “Tengo tanto a questo progetto perché parla di dare valore alle persone che possono illuminarci nei periodi difficili della vita, semplicemente con il loro modo di essere. Vale molto ed è un grande inizio”, ha dichiarato.

Talisa Ravagnani, la ballerina di Amici ha avuto un malore/ L’annuncio: “Sto male, devo smettere”

Per i suoi esordi, Mida sente di dover ringraziare un grande artista internazionale, che lo ha supportato senza esitazioni. “Danny Ocean è stato il primo artista internazionale a mettere gli occhi sul mio progetto. Poi lui è venezuelano come me, il più ascoltato di tutti. Sarei onorato di fare una collaborazione con lui”, ha affermato il giovane cantante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA