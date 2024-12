Giocare al Million Day è semplice e molto intuitivo per cinque. Sono poche, infatti, le regole del concorso e molto facili da ricordare. Anche questo fa sì che il gioco sia molto amato tra gli italiani, ma gli ingredienti per il suo successo sono tanti e fanno sì che quotidianamente migliaia e migliaia di giocatori decidano di avanzare un euro, solamente un euro, sui numeri che ritengono potrebbero essere fortunati o che quantomeno si augurano che lo siano, per ottenere un bel gruzzoletto, chissà, magari quello massimo. Il premio massimo in palio sul concorso è quello da un milione di euro ed è inutile dire che è proprio quello più ambito, oggetto del desiderio di tutti coloro che prendono parte a questo gioco quotidiano. Ovviamente non sempre, purtroppo, arriva la vittoria massima.

Il concorso del Million Day, dunque, regala quotidianamente delle emozionanti sorprese, su tutte appunto quella della vittoria a sei cifre che è arrivata solamente pochi giorni fa. In attesa di capire se la maxi somma verrà ottenuta nuovamente anche oggi o nei prossimi giorni, non ci resta far altro che metterci in attesa di scoprire i numeri fortunati di questa serata del 5 dicembre 2024: anche oggi infatti le emozioni non mancheranno sul concorso del Million e dopo aver scoperto i numeri delle 13 siamo pronti a conoscere anche quelli della serata. Tutti i giocatori potranno quotidianamente consultare le cinquine fortunate del Million Day direttamente in questo articolo, oppure recandosi sul sito ufficiale del concorso, inserendo il proprio scontrino, in modo tale da testare se sia o meno vincente. Vi auguriamo buona fortuna in attesa di questa estrazione serale, sperando che regali una bella vittoria a qualcuno dei nostri lettori.

MILLION DAY, QUALI SONO LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI ALLE 20.30?

Million Day: 10 – 22 – 25 – 39 – 47

Extra Million Day: 7 – 18 – 33 – 35 – 44