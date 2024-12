Continua la settimana e arrivati a mercoledì 4 dicembre, come avviene ogni giorno dobbiamo andare a scoprire quelli che sono i numeri fortunati della giornata di oggi sul concorso del Million Day, quel gioco che quotidianamente offre ai giocatori la possibilità di giocare cinque numeri – compresi tra 1 e il 55 – nella speranza di vincere fino a un milione di euro. Ma come si fa a prendere parte al concorso? Come abbiamo detto, ogni giorno torna puntuale l’appuntamento, con addirittura due estrazioni: un “incontro” raddoppiato negli ultimi anni, che ora oltre alle 20.30 offre anche una seconda estrazione alle ore 13.00. I giocatori possono scegliere secondo le proprie personali preferenze a quale dei due concorsi partecipare, secondo l’orario che più preferiscono: possono infatti giocare alle 13.00 così come alle 20.30, scegliendo in base ai propri impegni e così via.

Per giocare, ci si può affidare all’istinto, a quelli che sono i propri numeri preferiti con le cifre dei cuore – come compleanni, anniversari e così via – ma anche dando prima un’occhiata alle statistiche che riportano numeri ritardatari e frequenti del concorso, in modo da affidarsi alla “scienza” prima di prendere parte al gioco, cercando di aumentare al massimo la probabilità di vincere una cifra importante, magari proprio quella da un milione di euro. Ricordiamo che i giocatori hanno anche modo di avanzare, al costo di un altro euro, una giocata su quello che è il concorso secondario chiamato Extra Million Day. Questo consente di mettere in cassaforte fino a 100.000 euro, indovinando sempre i cinque numeri giocati, che verranno però estratti in questo caso sui 50 non vincenti del gioco principale. Allora, buona fortuna a tutti voi e… Incrociamo le dita per questa prima estrazione della giornata, appuntamento delle ore 13.00 in punto!

