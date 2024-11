I giocatori che ogni giorno scelgono di prendere parte al concorso del Million Day, potranno decidere di giocare dove più preferiscono. Ci sono infatti vari metodi di prendere parte al gioco quotidiano che offre due estrazioni ogni giorno. Il più semplice è sicuramente quello di giocare tramite l’App My Lotteries, che consente di partecipare all’estrazione del Million Day in mobilità, attraverso il proprio smartphone iOS o Android. L’app, dunque, è scaricabile sia su iPhone che su altri cellulari. I giocatori, tramite questa app, i hanno la possibilità di avanzare la propria schedina, scegliendo i numeri preferiti da avanzare per l’estrazione che più si preferisce, ma non soltanto. Avranno modo, tramite questa app, di anche di consultare le statistiche relative ai numeri frequenti e ritardatari. La statistica potrebbe aiutare nella scelta dei numeri: i giocatori più indecisi, infatti, potranno decidere di basarsi proprio sulle statistiche, decidendo in base a quelli che sono i numeri che si sono visti di meno o di più.

Attenzione, però: i giocatori potranno anche utilizzare l’app per giocare al Million Day di persona, dunque fisicamente in ricevotira. Potranno infatti preparare online la propria schedina, recandosi successivamente presso un punto vendita autorizzato per giocarla. Anche in questo caso la procedura è la stessa di ogni altra metodologia di giocata: i giocatori dovranno decidere su quale combinazione puntare il proprio euro e poi optare per una giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica con un sistema integrale o sistema ridotto. Nel caso in cui si decida di avanzare la propria giocata in ricevitoria, bisognerà presentare il codice QR generato direttamente dall’app: così facendo, in pochi secondi, la propria giocata verrà concretizzata e darà uno scontrino cartaceo da conservare per poi controllare i numeri vincenti.

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI FORTUNATE DI OGGI ALLE 20.30

Million Day: 1 – 3 – 8 – 37 – 53

Extra Million Day: 28 – 31 – 32 – 40 – 41