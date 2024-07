Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle 13 di oggi, 1 luglio 2024/ Le cinquine fortunate

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE ODIERNA: LE CINQUINE

È cominciata una nuova settimana e anche oggi, come sempre accade, ci saranno due estrazioni del Million Day, il gioco fortunato che in palio mette premi importantissimi. L’ambizione dei giocatori, ogni giorno, è quella di vincere il premio massimo da un milione di euro: per farcela servirà mettere a segno una vittoria da cinque numeri, ovvero indovinare tutti quelli giocati. Sono cinque i numeri sui quali i giocatori dovranno puntare un euro: dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Alle ore 13, poi, chi avrà tentato la fortuna scoprirà se la combinazione giocata sia vincente o meno.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle ore 20:30 del 30 giugno 2024/ Ecco le cinquine di oggi

In caso di meno di cinque numeri indovinati, ci saranno comunque dei premi anche se ovviamente saranno più bassi di quello massimo da un milione. Al concorso quotidiano si può giocare sempre, tranne nei dieci minuti precedenti e successivi all’estrazione… Ora che abbiamo visto le regole del concorso, andiamo a scoprire anche i numeri vincenti: in bocca al lupo a tutti!

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione delle ore 13 del 30 giugno 2024/ Scopri le cinquine di oggi

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA