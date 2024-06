Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13 del 30 giugno 2024/ Scopri le cinquine di oggi

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: VIA ALLA PRIMA ESTRAZIONE DI OGGI

Primo giro di oggi, domenica 30 giugno 2024, per il Million Day e l’Extra Million Day, come di consueto in programma alle ore 13: i giocatori più appassionati avranno l’opportunità di diventare milionari di colpo, ma se non dovesse accadere c’è sempre la possibilità di riprovarci nel turno serale, che ritorna alle 20.30. La cinquina vincente mattutina è stata appena rivelata e c’è grande attesa per verificare una eventuale vincita, anche perché i premi di questo interessante concorso sono sempre molto alti, al di là di quello massimo. Se da un lato dunque fare en plein è una vera e propria impresa, non c’è da disperare per una eventuale corrispondenza soltanto parziale dei numeri.

Nell’estrazione di ieri (i cui numeri vincenti sono stati 3 – 25 – 36 – 44 – 54 per il Million Day e 4 – 31 – 32 – 33 – 38 per l’Extra Million Day) a quest’ora non c’è stato nessun giocatore che ha conquistato il milione in palio, ma ciò non significa che ci si debba perdere d’animo in vista di quella di oggi. I dati ufficiali del concorso infatti dicono che un giocatore indovina la cinquina vincente una volta su 3.478.761. Se consideriamo che l’ultima volta è accaduto mercoledì scorso, potrebbe essere il momento giusto per festeggiare, ma ovviamente non è dato saperlo in anticipo: tutto sta alla fortuna dei nostri lettori!

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI DELLE ORE 13.00

