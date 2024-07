Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13 del 3 luglio 2024/ Le cinquine di oggi

UNA NUOVA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY IN ARRIVO

La settimana è giunta al giro di boa ed è arrivato il momento di una nuova estrazione diurna del Million Day e dell’Extra Million Day: l’appuntamento come di consueto è fissato per le 13, con i più ritardatari che potranno giocare le proprie schedine fino a qualche minuto prima della comunicazione della cinquina vincente. Nel caso in cui qualcuno non dovesse farcela in tempo, la buona notizia è che la prossima estrazione è in programma alle 20.30. Le possibilità giornaliere di diventare milionari infatti sono due. È anche per questo ghiottissimo premio che il gioco è tra i più amati tra quelli attualmente a disposizione. Il sogno di chiunque è quello di aggiudicarsi il massimo riconoscimento in palio, magari per togliersi qualche sfizio oppure andare in vacanza oltreoceano, proprio in occasione dell’estate in corso.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle ore 20:30 del 2 luglio 2024/ Ecco cinquine del giorno

Per giocare a questi due concorsi strettamente connessi è necessario collegarsi al sito ufficiale oppure recarsi nella propria ricevitoria di fiducia. Le regole sono abbastanza semplici, almeno per quanto riguarda la modalità più tradizionale, che prevede la scelta di cinque numeri compresi tra 1 e 55: non c’è niente che possa portare il giocatore a sbagliare. È diversa la questione per le modalità plurima e sistemistica: la prima è composta da una serie di giocate singole, l’altra consente di aumentare le probabilità di vincita scegliendo più di cinque numeri da combinare tra loro. Anche il costo di partecipazione varia sulla base di queste modalità, si parte da 1 euro ma si va aumentando rispetto a quanti numeri vengono inseriti nella schedina. Insomma, si fa di tutto pur di andare a premio.

Million Day, numeri vincenti dell'estrazione delle ore 13 del 2 luglio 2024/ Le cinquine di oggi

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA