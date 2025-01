Ad accompagnarci verso la fine di questa prima giornata dell’ultima settimana di gennaio 2025 troveremo ancora una volta il Million Day prontissimo con la sua sempre carica di ricchi premi a donare una qualche interessantissima sorpresa a tantissimi (specie ai più fortunati!) tra voi cari lettori: nel caso ve lo siate dimenticato l’estrazione si terrà precisamente alle ore 20:30, ma prima di andare oltre ed aspettare con noi il momento in cui potremo finalmente scoprire i numeri vincenti del Million Day di questa sera vi invitiamo a controllare che la schedina che avete tra le mani sia relativa a questa estrazione e non a quella che si è già tenuta alle ore 13:00 di oggi.

Nel caso in cui vi siate confusi e dobbiate controllare i numeri vincenti del primo sorteggio del Million Day, allora possiamo tranquillamente salutarci qui invitandovi a cercare tra queste stesse righe l’apposito articolo nel quale vi abbiamo già riportato la cinquina corretta; mentre in caso contrario allora rimanete qui sintonizzati (magari salvandovi l’articolo tra i preferiti, o tenendolo aperto fino all’ora del sorteggio) per scoprire la seconda cinquina di oggi, ricordandovi anche che in caso vogliate giocare una nuova sequenza – o se non l’aveste già fatto nelle ore passate – potrete farlo entro 10 minuti dall’effettivo orario dell’estrazione.

Se foste tra quei lettori desiderosi di piazzare un’altra scommessa nel Million Day ma altrettanto indecisi sui numeri che potreste usare, vi riportiamo di seguito le più aggiornate statistiche su quei numeri che ad oggi risultano essere – dato che da parecchi concorsi consecutivi mancano dall’appuntamento con le estrazioni – i più sfortunati: da parecchio tempo (ovvero almeno 53 estrazioni) è il 9 a guidare il banco dei ritardatari, seguito ancora dalla coppia 34-26 (che a sua volta manca da 45 concorsi) e poi ancora dal 41 (a quota 36) e da un distaccato 44 con le sue 25 assenze.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: