Voleva lavorare nel mondo della musica Moussa Sangare, l’uomo che ha confessato di essere l’autore dell’omicidio di Sharon Verzeni. Ci aveva anche provato, infatti ci sono foto con alcuni rapper sul suo profilo social. Ad esempio, è apparso nel video del 2016 di Izi, all’anagrafe Diego Germini, per la canzone “Scusa” e canta il ritornello. Inoltre, aveva provato a entrare a X Factor: aveva partecipato ai provini, ma fu eliminato all’ultimo turno dei Bootcamp.

Col passare del tempo, però, è cambiato. Il 31enne, che ha perso il padre quando era piccolo, è diventato violento: a luglio è stato chiuso un fascicolo a suo carico, che è ancora pendente, per maltrattamenti soprattutto alla sorella, ma anche alla mamma, ex cuoca all’asilo, che provava a separarli.

Gli episodi risalgono a giugno 2023 e si protraggono fino a marzo 2024, fino a quando mamma e sorella lo hanno denunciato. In un’occasione sarebbe arrivato a minacciare la sorella con un coltello, ma nel fascicolo si fa riferimento anche all’uso di droghe, mentre non ci sono tracce di disturbi psichiatrici certificati, ma probabilmente verrà chiesto un approfondimento dal suo avvocato d’ufficio. Del resto, era uscito di casa con quattro coltelli e, in base a quanto detto dallo stesso, ha minacciato due ragazzini in strada prima di uccidere Sharon Verzeni.

OMICIDIO SHARON VERZENI: IL SOGNO INFRANTO DI MOUSSA SANGARE

Voleva farsi un nome nel mondo della musica, ma Moussa Sangare, nato a Milano ma originario di una famiglia della Costa d’Avorio e residente a pochi chilometri da Terno d’Isola, dove ha ucciso Sharon Verzeni, non ce l’aveva fatta a realizzare il suo sogno. Sui social, però, ci sono vecchie foto e canzoni a cui aveva lavorato. Ad esempio, sta tornando di tendenza “Scusa” di Izi, ma nel 2016 ha lavorato con quest’ultimo ed Ernia al singolo “Fenomeno“.

Ci sono anche foto in cui appare in studio insieme a Ghali, Shade, Charlie Charles e Tedua. Un ragazzo che lo conosceva di vista all’Ansa ha dichiarato che sembrava avere una carriera davanti a sé e che voleva partecipare a X Factor, dove però non era riuscito a sfondare. Era disoccupato e viveva da solo, dopo che la famiglia lo aveva denunciato per maltrattamenti. Alla fine di luglio si è superato, accoltellando Sharon Verzeni senza un motivo. Nella sua abitazione è stata trovata (e sequestrata) una sagoma umana cartonata che usava per il lancio dei coltelli.

