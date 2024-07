Tennis, Olimpiadi 2024: Nadal e Djokovic: il percorso

Secondo turno del Roland Garros che si apre con il botto: Rafael Nadal affronterà il serbo Novak Djokovic alle ore 13:30 in quel di Parigi per le Olimpiadi 2024. I due si sono affrontati nella sede parigina nel lontano 2006 e dopo 18 anni sono pronti a scendere nuovamente sul terreno di gioco per infiammare ancora la loro rivalità. Nadal, tennista classe 1986, è alla ricerca di un grande colpo affrontando il più quotato collega serbo che dal canto suo arriva all’incontro dopo aver eliminato in scioltezza al primo turno Ebden. Nadal, invece, ha eliminato Fucsovics (numero 83 al mondo) e ritrova il suo rivale al secondo turno.

Per il serbo c’è voglia di rivincita dopo la sconfitta del 14 luglio contro Alcaraz, connazionale dello stesso Nadal. Una vittoria quest’oggi potrebbe riportare fiducia e legittimità a Djokovic (secondo nel ranking) dopo la prestazione non ottimale nella finale di Wimbledon persa contro il giovane tennista spagnolo. L’ultima volta che i due campioni si sono affrontati è stata nel 2022, con vittoria per Nadal, così come nel 2021. Rispettivamente i due incontri erano valevoli per French Open e Roma Atp. L’ultimo successo del serbo risale al 11 giugno 2022 in terra francese, come quest’oggi, per 3-1 (un set vinto per tie-break).

Tennis, Olimpiadi 2024: il possibile cammino verso la finale: ostacolo Alcaraz

Il vincente della sfida tra Djokovic e Nadal otterrà il passaggio al turno successivo, affrontando il tennista uscente vittorioso del match tra Koepfer e Arnaldi. Proprio l’italiano Matteo Arnaldi potrebbe incrociare nel proprio cammino uno dei due campioni del mondo del Tennis, in caso di vittoria contro il tedesco Koepfer. Proseguendo nel cammino verso la finale, non si può non notare il possibile scontro di tra Nadal/Djokovic contro Tsitsipas, tra i più gettonati alla vittoria. Il greco, però, dovrà superare il britannico Evans e poi avere la meglio sul vincente della sfida tra Baez e Hassan.

Più lontani nel tabellone, invece, Medvedev e Alcaraz. Il russo, quinto in classifica, se la vedrà con Ofner (tennista austriaco) ed in caso di successo avanzerà nel tabellone affrontando il vincente tra Auger Aliassime e Marterer, con il primo favorito. Alcaraz, invece, scenderà in campo contro Griekspoor in un incontro tutt’altro che agevole, dopo aver eliminato Habib per 0-2. Attenzione anche all’italiano Lorenzo Musetti che scenderà in campo contro l’argentino Navone e che potrebbe essere una sorpresa in questi giochi Olimpici a Parigi 2024.