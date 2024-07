Nancy Pelosi: “Ritiro Joe Biden da Elezioni Usa? Lo sosterrò a prescindere”/ Starmer: “Non è troppo vecchio”

Nancy Pelosi, deputata della California ed ex portavoce della Camera, ha commentato in questi giorni le voci che parlano di un ritiro di Joe Biden, suo alleato di lunga data, dalle Elezioni presidenziali Usa, in virtù di condizioni di salute precarie. In una intervista al New York Times, in un primo momento, è sembrato che la donna ritenesse che l’attuale presidente dovesse effettivamente rivalutare la sua candidatura, salvo poi ritrattare e smentire questo pensiero a Moning Joe. “Biden è eccezionale e sono state riportate alcune false dichiarazioni su ciò che ho detto. Non ho mai detto che avrebbe dovuto riconsiderare la sua decisione, anche perché ciò spetta al presidente. Non so cosa sia successo al giornale al punto da inventare queste notizie, non c’è nulla di vero”, ha affermato.

Anche perché Nancy Pelosi stessa, quando era in ballo la rielezione per la poltrona di presidente della Camera e aveva 78 anni, dovette affrontare le medesime accuse relative alla sua età da parte degli avversari politici, per cui sa come ci si sente. “È il presidente che deve decidere se vuole candidarsi. E lo incoraggiamo tutti a prendere tale decisione. È amato e rispettato. Voglio che faccia ciò che pensa essere meglio per lui. Qualsiasi cosa deciderà, noi lo seguiremo”, ha ribadito. Inoltre, ha aggiunto che il vertice NATO a Washington sarà decisivo in tal senso.

Joe Biden e l’ipotesi ritiro dalla Elezioni Usa, parla anche Starmer

A parlare dell’ipotesi del ritiro di Joe Biden dalle Elezioni presidenziali Usa, tuttavia, non è di certo soltanto Nancy Pelosi, dato che la questione è di rilievo in tutto il mondo. A esprimersi in tal senso è stato anche il Primo Ministro britannico Keir Starmer, che è stato costretto a precisare che il piano di pensionamento dei Lord all’età di 80 anni non si ripercuote sul modo in cui vengono eletti i politici in altri paesi. In molti infatti gli avevano attribuito il pensiero secondo cui l’attuale presidente americano sarebbe troppo vecchio per rimanere in carica, avendo superato la soglia da lui imposta.

“Il limite di età non va applicato a tutti i livelli. Nel Regno Unito lo abbiamo imposto per il semplice fatto è che la nostra Camera dei Lord è enorme. È la seconda camera politica più grande del mondo, solo i cinesi sono davanti a noi. Dobbiamo ridurla”, ha chiarito. I due si incontreranno per la prima volta in questi giorni al vertice di Washington.











