Nascite al minimo, governo di Tokyo lancia app di appuntamenti/ “Incontratevi e poi sposatevi”

E’ decisamente particolare e curioso il metodo con cui il Giappone sta cercando di superare il problema della natalità: tramite un’app di incontri. Come scrive l’Adnkronos le nascite nella terra del sol levante sono ai minimi storici e di conseguenza il governo di Tokyo ha deciso di investire pesantemente su un’applicazione di appuntamenti di modo da favorire le relazioni e nel contempo fa risalire le nascite. Il progetto è ancora alle prime fasi ma entro la fine del 2024 diverrà pienamente operativo. Ad aiutare le relazioni fra sconosciuti sarà l’intelligenza artificiale, e il messaggio che viene pubblicato sul sito è di quelli importanti: “Per favore, usatelo come ‘primo passo’ verso il matrimonio”.

Obiettivo del governo giapponese è quindi quello di favorire un incontro che possa sbocciare in qualcosa di duraturo e non una semplice relazione fugace. Agli utenti che si iscrivono a questa applicazione viene inoltre chiesto un “test dei valori”, e nel contempo gli iscritti sono chiamati a fornire una sorta di identikit del futuro partner, un po’ come avviene già per altre applicazioni di tale tipo leggasi, sesso, età, città di residenza e via discorrendo.

NASCITE AL MINIMO, GOVERNO DI TOKYO LANCIA APP DI APPUNTAMENTI: IL COMMENTO DI MUSK”

I gestori dello stesso software ci tengono a sottolineare che “L’intelligenza artificiale ti presenterà una persona compatibile”, ma “quello che non può essere misurato solo dall’apparenza o dalle condizioni può portare a incontri inaspettati”, aggiungo. Chi può scaricare l’app? Bisogna essere single (quindi evitare le relazioni extraconiugali), secondariamente bisogna essere maggiorenni, quindi avere più di 18 anni, e infine si deve avere il desiderio di sposarsi. Inoltre bisogna essere residenti di Tokyo o lavorare nella capitale giapponese.

L’applicazione è divenuta così famosa al punto che ha attirato anche l’attenzione di Elon Musk, numero uno di Tesla e di SpaceX, nonché ex uomo più ricco al mondo, che più volte ha parlato del problema della denatalità, “criticando” l’Italia. Attraverso il suo profilo ufficiale X ha scritto: “Sono felice che il governo del Giappone riconosca l’importanza di questa questione. Se non verrà intrapresa un’azione radicale, il Giappone (e molti altri Paesi) scompariranno!”.

NASCITE AL MINIMO, GOVERNO DI TOKYO LANCIA APP DI APPUNTAMENTI, CNN: “IMPENSABILE CHE IL GIAPPONE SCOMPAIA MA…”

Nell’applicazione vengono anche spiegate quali siano le altre misure a sostegno della natalità, a cominciare dall’assistenza all’infanzia e all’alloggio, quindi la consulenza professionale, partecipazione degli uomini ai lavori domestici e via discorrendo. Secondo alcuni esperti della CNN, lo scenario prospettato da Elon Musk, circa la sparizione del Giappone, così come dell’Italia, sarebbe poco probabile, ma è invece più ipotizzabile che il tasso di fertilità si stabilizzi e che di conseguenza il Paese si adatti.

In Giappone nel 2023 sono state registrate 727.277 nuove nascite secondo i dati rilasciati dal ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese, a fronte di 123,9 milioni di abitanti. Il tasso di fertilità, che rappresenta al numero di figli che una donna ha nel corso della sua vita, è quindi sceso da 1,26 a 1,20.











