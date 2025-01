Il conte di Montecristo, Nicolas Maupas è Albert De Morcef: tutto sul personaggio

Nicolas Maupas, giovanissimo attore noto soprattutto per il ruolo di Filippo Ferrari (o’Chiattillo) in Mare Fuori sarà tra gli ospiti della puntata di oggi di La volta buona per parlare però di un’altra fiction di successo trasmessa da Rai1 che sta riscuotendo degli ottimi ascolti. Nicola Maupas è Albert De Morcef ne Il conte di Montecristo. Il giovane attore nel talk di Caterina Balivo fornirà delle anticipazioni sulla serie tv e soprattutto sul suo personaggio.

Nel dettaglio, infatti, Nicolas Maupas vestirà i panni di Albert De Morcef figlio di Mercedes, ovvero la donna amata da Edmond Dantes la quale però credendolo morto in carcere dopo l’arresto ha sposato Fernand De Morcef, uno degli artefici del suo ingiusto arresto con un’accusa falsa. Evaso dal carcere, Dantes diventerò il Conte di Montecristo e con una nuova identità cercherà di vendicarsi dei colpevoli del suo arresto ed anche di Fernand. Montecristo incontrerà casualmente a Roma il giovane e lo farà diventare una pedina nel suo piano di vendetta ovviamente l’unica sua remora sarà il fatto che è figlio della donna che ha sempre amato e che avrebbe dovuto sposare.

Nicolas Maupas su Il conte di Montecristo svela: “Sul set ho imparato molto”

Ospite oggi da Caterina Balivo Nicolas Maupas avrà modo non solo di fornire delle anticipazioni su Il conte di Montecristo ma anche di dire la sua sull’esperienza sul set: “Sono ancora troppo acerbo ma ho assistito a tante scuole attorali in questo progetto e in tutte ho trovato in comune l’importanza dell’ascolto sul set. Quindi mi sono affidato alle tecniche ed esperienze di altri, per reagire a tutte quelle che sono le dinamiche intorno ad Albert. Affidarsi a Bille è stato un grande regalo per me, anche nei consigli più semplici ma precisi che aveva”.