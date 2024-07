Nicolò De Devitiis ricoverato in ospedale: “Colpito da una grave polmonite”/ Come sta l’inviato de Le Iene

Nicolò De Devitiis in ospedale per una polmonite: come sta l’inviato de Le Iene

Nicolò De Devitiis, l’inviato de Le Iene sempre pronto a lanciarsi in nuove avventure, ha allarmato i fan mostrandosi in un letto d’ospedale. L’uomo è stato costretto a fermarsi a causa di una grave polmonite, come lui stesso ha tenuto ad annunciare proprio attraverso il suo profilo Instagram. Con un video dal suo letto d’ospedale, ha rassicurato tutti sulla sua volontà di tornare presto in forma, ma la notizia ha inevitabilmente destato preoccupazione.

“Mi sono preso una grave polmonite. Torno presto. Vi abbraccio forte”, ha fatto sapere Nicolò De Devitis, tranquillizzando i fan. Molti fan si chiedono come proseguiranno i suoi progetti e se questa pausa forzata comporterà dei cambiamenti nei suoi piani futuri. Nonostante le preoccupazioni, l’affetto dei suoi seguaci è stato travolgente, con migliaia di messaggi di pronta guarigione che hanno invaso i suoi profili social.

Nicolò De Devitiis e la rottura con Veronica Ruggeri

Ricordiamo che, proprio di recente, Nicolò De Devitiis è finito al centro del gossip non per le sue condizioni di salute, bensì per la fine della sua relazione con la collega Veronica Ruggeri. È stata lei ad annunciare la rottura con un messaggio che recita: “Ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio”. Nessuno dei due, ad oggi, ha però voluto chiarire le motivazioni che hanno portato a questo triste finale. Di speculazioni non sono mancate: si è infatti parlato di un presunto tradimento e, successivamente, della presenza di una nuova compagna al fianco di De Devitiis. Nulla, però, di confermato.











