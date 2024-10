Si è verificato un femminicidio a Caserta, una donna di soli 24 anni, Eleonora Toci, assassinata dal marito di anni 30. L’episodio è a dir poco raccapricciante visto che, come riferito da numerosi organi di informazione online, fra cui l’agenzia di stampa Ansa, il tutto sarebbe avvenuto di fronte a due bambini molto piccoli di soli 4 e 6 anni, che hanno visto la loro mamma strappata alla vita dal padre: invece di accudirli e crescerli con amore, ha assassinato la loro madre. Il femminicidio a Caserta è avvenuto di preciso a San Felice a Cancello, nella provincia della nota cittadina campana e il presunto assassino, come scrive RaiNews, si chiamava Lulzim Toci, di anni 30.

La vittima, invece, era Eleonora Toci, di soli 24 anni, poco più di una ragazzina. Il copione è stato di quelli classici: i due stavano litigando, non si sa bene per quale motivo, magari perchè lei voleva lasciare lui, fatto sta che ad un certo punto dalle parole si è passati ai fatti e il 30enne ha preso il collo della donna, per poi strangolarla a mani nude. E’ accaduto questa mattina, attorno alle ore 5:00, e una volta che l’uomo ha ucciso la moglie si è recato dalla cognata.

OMICIDIO ELEONORA TOCI: L’ALLARME LANCIATO DALLA COGNATA

Qui, secondo quanto scrive RaiNews, avrebbe chiesto aiuto alla donna, dicendole di accompagnarlo in ospedale, ma la stessa ha capito che c’era qualcosa che non andava, di conseguenza ha voluto chiamare la sorella Eleonora Toci tramite videochiamata.

A rispondere al telefono è stato il bimbo più grande dei due, quello di sei anni, che era stato lasciato in casa assieme al fratellino e al cadavere della donna. Il piccolo ha mostrato appunto il corpo senza vita della loro madre dicendo alla zia che il loro padre aveva ucciso Eleonor. A quel punto la cognata ha chiamato i carabinieri che hanno fermato Lulzim nei pressi della propria abitazione mentre vagava: portato in caserma è in attesa del magistrato e per lui si prospetta un lungo periodo in carcere.

