Omicidio Pierina Paganelli/ Bruzzone: “Il movente di Manuela più solido di quello di Louiss”

A Quarto Grado ampio spazio all’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini trovata senza vita davanti al garage della sua abitazione. “Louiss è molto sereno, non è cambiato il suo atteggiamento – spiega Valeria Bartolucci, la moglie dell’unico indagato – innocenti eravamo prima e lo siamo adesso. Siamo vicini alla verità? Io mi auguro che venga iscritto sul registro degli indagati qualcun’altro”, con chiaro riferimento a Manuale Bianchi, la nuora della vittima e il fratello Loris “Mi auguro che l’indagine si allarghi”.

E ancora: “Manuela è morta è sepolta per me, nella cerchia degli attenzionati sarebbe giusto e doveroso che verrebbe iscritto qualcun’altro – ribadisce – qualcuno ha seminato sassi che portano in una certa direzione. Se io non li semino e Louiss non li semina, quattro meno due fa due”. A proposito di Manuela, la figlia è stata sentita in questura: “Mia figlia ha detto la verità – ha spiegato la donna – le abbiamo sempre detto di dire la verità”. Giuliano, il marito di Manuela Bianchi, aggiunge: “A mia figlia credo, tutti gli altri? Non so niente, non riguarda me”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, BRUZZONE: LE INDAGINI DI GAROFALO

Il consulente di Manuela Bianchi, Luciano Garofalo, ha svolto le sue analisi sulla scena del crimine ed è giunto alla conclusione che si tratta assolutamente di un omicidio premeditato, visto che chi si è mosso sapeva benissimo come era organizzata via del ciclamino.

La criminologa Bruzzone, consulente proprio di Louiss Dassilva, commenta: “Ci sono due persone chiave in questa vicenda, da una parte Valeria che ha fornito sempre la stessa versione, dall’altra c’è questa ragazza (la figlia di Manuela ndr) che è l’alibi degli altri due. Qualunque anomalia anche banale può risultare rilevante nel pesare la credibilità di questi due testimoni, questo nuovo ascolto è importante perchè è lecito ipotizzare che la Procura abbia uno sguardo abbastanza ampio su tutti e 4 i soggetti principalmente attenzionati”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, BRUZZONE: “LOUISS UCCIDE PIERINA PER AMORE?”

E ancora: “Io faccio fatica a pensare al movente ipotizzato dalla Procura, che alla base dell’omicidio vi sia un sacrificio d’amore, Louiss che ha deciso di eliminare Pierina Paganelli perchè rappresentava una minaccia, lo ritengo un movente fragile e scivoloso, c’è invece un rapporto da indagare che riguarda Pierina Paganelli e la signora Bianchi, dal nostro punto di vista c’è un altro movente assai più solido, ci sarebbe dall’altra parte della barricata (riferendosi appunto a Manuela e a Loris ndr), anche perché Pierina Paganelli doveva essere sentita dal consiglio degli anziani dei Testimoni di Geova, una eventuale disassociazione è una sorta di condanna civile ad esempio un anziano disse che il sangue si trasforma in acqua sporca”. Infine su Louiss: “Stiamo valutando cosa fare per l’interrogatorio di martedì: può parlare o no, ad oggi a scatola chiusa gli suggerirei di non parlare”. L’interrogatorio ci sarà martedì alle ore 10:00 in Procura: emergeranno dei dettagli in più?

