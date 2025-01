Le pagelle delle terza puntata di Ora o mai più 2025, raccontano una serata movimentata tra polemiche, gag ed una classifica finale ribaltata nelle ultime sfide. La lite tra Donatella Rettore e Valerio Scanu è il pepe che accende la prima manche e ingolosisce la serata. Per Britti, Valerio ha la sindrome di Calimero. Si lamenta sempre e troppo. Peccato perché il talento c’è tutto. Voto 7,5. Matteo Amantia si gioca il primo posto in classifica fino alla fine, ma il vincitore è Pierdavide Carone. Con Solo una volta, in compagnia di Britti, fa un figurone e si conferma preparatissimo. Voto 8.

Andrea e Roberta, tradimenti e ripensamenti conquistano i social/ C'è posta per te: "Ecco il nuovo meme..."

Pierdavide Carone fa magie con l’omaggio a Lucio Dalla. Ha la fortuna di cantare pezzi che sente cuciti addosso e riesce nell’impresa di ribaltare la classifica finale, grazie ai social. Voto 8. Antonella Bucci avrebbe meritato di vincere per quanto ha dimostrato al fianco di Raf. Forse, le manca un po’ di appeal sul web. Voto 8 -.

Pagelle C'è posta per te 2025, 3a puntata/ Annalisa commossa, la carica di Morata e le seconde occasioni

Ora o mai più 2025, i voti e le pagelle della terza puntata

Patty Pravo e Pago partono meglio del previsto, poi lui deve cantare Vasco Rossi nella sfida secca con Carone e ne esce con le ossa rotte. Può fare molto meglio, con le canzoni giuste. Voto 6,5. Loredana Errore ha un vissuto emozionante alle spalle, così come il suo percorso a Ora o mai più con Marco Masini, che pare promettere bene. Voto 7.

Carlotta ci sa fare sul palco e si vede lontano un miglio. Tuttavia, farebbe bene a fidarsi più della sua coach, Donatella Rettore, e lasciarsi andare veramente. Ne gioveremmo tutti, lei in primis. Voto 7. Anonimo Italiano resta nell’ombra di Riccardo Fogli, anche se lui ce la mette tutta per emergere. I riscontri della giuria non sono affatto negativi, ma alla fine il suo apporto allo show è marginale. Ci aspettiamo di più. Voto 6,5.

THE AGENCY/ Lo sguardo inedito in una serie sugli agenti segreti