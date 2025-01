Ora o mai più 2024, diretta terza puntata e commento live 25 gennaio

E’ sabato sera e su Raiuno torna Ora o mai più 2025 con Marco Liorni. Anche oggi commentiamo in diretta i momenti salienti della puntata, con le sfide tra i cantanti e i duetti assieme ai loro coach. Grande attesa per rivedere all’opera i protagonisti del talent, desiderosi di rimettersi in carreggiata e ritrovare la luce dei riflettori. Puntata molto particolare, come preannunciato dal conduttore, perché prevede due manche: la prima che non si discosterà da ciò che abbiamo già visto, mentre nella seconda fase ogni concorrente, insieme al proprio tutor, interpreterà, delle cover musicali di brani famosi.

Alessandra e Marica, toccante sorpresa ai genitori dell'amica morta a C'è posta per te/ "Incidente in auto"

Da Valerio Scanu con Rita Pavone ad Anonimo Italiano con Riccardo Fogli, i concorrenti di Ora o mai più 2025 scalpitano e sono pronti a guadagnare il palco e a conquistare la standing ovation del pubblico. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Ora o mai più 2024, anticipazioni terza puntata su Rai 1: i concorrenti in gara

È entrata nel vivo la gara di Ora o mai più 2025, che torna in onda questa sera 25 gennaio su Rai 1. Marco Liorni torna alla guida dello show che mira a dare una seconda possibilità a cantanti che, dopo aver conosciuto un grande successo, sono poi scomparsi dal panorama musicale. Dopo una prima puntata ‘conoscitiva’, il secondo appuntamento ha reso più evidenti chi sono i preferiti di pubblico e giuria, sollevando anche le prime polemiche.

Alice Campello e la separazione con Alvaro Morata: "Ho perso il mio equilibrio"/ "Vissuto un anno difficile"

Ricordiamo che i giudici di Ora o mai più 2025 sono anche i coach dei concorrenti, uno per ogni partecipante. Nello specifico: Valerio Scanu è affiancato a Rita Pavone; Matteo Amantia gareggia al fianco di Alex Britti; Pago è con Patty Pravo; Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti; Carlotta è affiancata da Donatella Rettore; Loredana Errore da Marco Masini; Antonella Bucci da Raf; infine Anonimo Italiano gareggia al fianco del coach Riccardo Fogli.

Due manche e sorteggio in diretta a Ora o mai più

La terza puntata di Ora o mai più 2025 sarà divisa in due manche. Nella prima, gli otto protagonisti torneranno ad esibirsi al fianco del rispettivo coach, a cui starà poi il compito di valutare, con un punteggio da 0 a 10, le varie esibizioni (esclusa quella del proprio concorrente). Nella seconda manche della serata, ogni concorrente, insieme al proprio tutor, tornerà sul palco per interpretare un brano famoso e di successo ma non appartenente a uno dei due. Successivamente, ci sarà un sorteggio in diretta che vedrà i concorrenti pescare a caso nuovi accoppiamenti da un’urna.

Mauro Mengali, chi è il marito di Antonella Bucci/ "Mi ha dato armonia e stabilità. Oggi viviamo in natura"

Sarà una puntata ricca di sorprese quella condotta in diretta da Marco Liorni, in cui si prevedono grandi performance ma anche molte polemiche. La giuria, infatti, dopo un inizio pacato, è sempre più schietta e agguerrita, particolare che renderà ancor più interessante la gara.

Come seguire Ora o mai più 2025 in diretta streaming

Ma chi si aggiudicherà la vittoria della terza puntata di Ora o mai più 2025? Se nella prima puntata ha trionfato Matteo Amantia, nella seconda è stata Pierdavide Carone a vincere. In ogni caso, in entrambe le puntata sono stati sempre nei primi due posti. Non resta che scoprire se le carte verranno mescolate alla fine della nuova gara.

Ricordiamo che, oltre alla diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30, la nuova puntata di Ora o mai più può essere vista in streaming sul sito di Raiplay, dove sarà poi disponibile on demand dal giorno successivo.