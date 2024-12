L’anno si sta per concludere e non potevano mancare le previsioni di uno degli astrologhi più amati e seguiti: l’oroscopo anno 2025 di Paolo Fox con le previsioni di tutto l’anno. L’oroscopo è tratto dal suo libro ha rivelato quali saranno i segni più fortunati del 2025 nel suo nuovo libro e riportato da Leggo. Amore, lavoro, amicizia, salute: mese per mese Paolo Fox regalerà le previsioni dello zodiaco molto dettagliate fornendo anche consigli e pareri. Nel dettaglio, vediamo le previsioni da Ariete a Vergine.

Oroscopo anno 2025 di Paolo Fox: previsioni mese per mese da Ariete a Gemelli

ARIETE: Giove a favore per i nati del segno. La prima parte dell’anno sarà migliore rispetto alla seconda parte. Se ci sono vecchi problemi di carattere legale e finanziario bisognerà agire tra gennaio e maggio per sbloccare cose. Le stelle del 2025 creano un buon movimento nel lavoro e favoriscono incontri piacevoli e iniziative interessanti.

TORO: Stando all’oroscopo anno 2025 di Paolo Fox per i nati del segno i prossimi mesi saranno vincenti. Scelte radicali, drastiche e utili al benessere. E non è tutto, ci sarà anche una buona grinta e Marte sarà attivo fino ad aprile. Potranno essere risolte questioni legali. Insomma, sarà un anno unico e decisivo per un’evoluzione.

GEMELLI: Il 2025 regala nuovo slancio e grande ottimismo anche grazie a Giove favorevole. Da gennaio aria positiva nel lavoro e nei contatti con le altre persone. Saturno dissonante dice che non tutto è come prima. Utile riflettere bene sulle priorità e concentrarsi su ciò che si vuole veramente non solo sul lavoro ma anche in amore.

CANCRO: Sarà un anno di importanti risultati per i Cancro, conquiste me anche chiusure con il passato. In particolare nel primi 5 mesi in attesa che Giove entri nel segno. Sarà questo il momento più duro e in cui andrà seguita la bussola interiore per percorrere anche strade innovative.

LEONE: L’oroscopo anno 2025 di Paolo Fox svela che i prossimi mesi saranno interessanti e produttivi, chi lavora in un’azienda avrà occasioni da sfruttare, chi partecipa a competizioni potrà vincere. Non sarà difficile secondo il noto astrologo per i Leone far valere lo loro idee.

VERGINE: Per i nati nel segno sarà l’anno dell’affermazione graduale. Il 2024 è stato un anno di transizione, ora arriveranno sollecitazioni nuove per sentirsi bene. Un nativo vergine alla fine trova sempre una soluzione a qualsiasi tipo di attività. Nel 2025 giorno dopo giorno i Vergine potranno fare le scelte migliori.