Oroscopo Antonio Capitani dal 6 al 16 luglio 2024/ Toro, che grinta! Amore sbiadito per il Capricorno?

Oroscopo di Antonio Capitani, ecco il punto della situazione segno per segno

Che cosa succederà nei prossimi giorni? Quali segni dello zodiaco potranno contare sull’influsso benevolo delle Stelle e quali invece dovranno rimboccarsi le maniche per affrontare i momenti più difficili? Scopriamolo con le previsioni di Antonio Capitani e il suo oroscopo dal 6 al 16 luglio, con il punto della situazione su ogni segno.

ARIETE: Vendersi bene è importante, ma senza stressarsi troppo e senza calcare la mano. Per quanto riguarda le finanze, il portafoglio si irrobustisce. Per l’amore serve pazienza fino al 10.

TORO: I nati sotto questo segno sono scatenati in questo periodo. La differenza la fanno determinazione, competenza e reputazione.

GEMELLI: La situazione finanziaria torna a sorridere per questo segno, ma non solo. Gli ormoni si risvegliano, il successo sembra finalmente alle portata. E’ il momento di andare a prenderselo.

CANCRO: Secondo l’oroscopo di Antonio Capitani gli astri sorridono ai nati sotto questo segno. Ringraziano lavoro, benessere fisico e nuovi stimoli.

LEONE: Le previsioni per il segno del Leone suggerisce di esplorare nuovi territori, sopratutto per quanto riguarda l’amore. Ciò che è affondato è bene rimanga dov’è.

VERGINE: Occorre essere superbi a volte, in modo da rendersi più preziosi agli occhi dei nostri collaboratori. Per quanto riguarda l’amore, gli ormoni vibrano più che mai.

Oroscopo di Antonio Capitani, le previsioni degli altri segni dal 6 al 14 luglio

BILANCIA: per i nati sotto questo sogno l‘oroscopo di Antonio Capitani preannuncia novità positive in ambito lavorativo. Anche le finanze sono in netto rilancio, così come la vita sociale, più fresca e balsamica del solito.

SCORPIONE: Alcune opportunità del passato potrebbero tornare a bussare alla porta di questo segno, questa volta in veste di utilità. Attenzione però alle spese.

SAGITTARIO: Essere polemici non aiuta in questo periodo, anzi potrebbe essere un vero e proprio autogol. E’ bene agire diversamente.

CAPRICORNO: Il lavoro ha un suo peso, ci toglie le energie ma ci rende anche felici. L’amore è assente oppure un po’ sbiadito, questo può portare il segno del Capricorno ad avventurarsi in terreni inediti.

ACQUARIO: L’oroscopo di Antonio Capitani preannuncia sollievi finanziari e lavorativi per i nati sotto questo segno. L’amore non va, l’astrologo è chiaro: meglio stendere un velo pietoso.

PESCI: L’oroscopo sorride ai nati sotto questo segno, che ora come ora possono vincere in ogni ambito della quotidianità. La svolta può essere dietro l’angolo, ma non dimentichiamo la nostra serenità.











