Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 18 agosto 2024: gli ultimi sei segni dello zodiaco

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi, domenica 18 agosto 2024? Ecco cosa prevedono le stelle, secondo il celebre astrologo, per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: Le relazioni sono favorite in questa domenica in cui tanti pianeti si schierano dalla vostra parte. Secondo l’Oroscopo di Branko, è soprattutto il rapporto con il partner a giovarne. Magari potrebbe riaccendersi quella scintilla che, ultimamente, si era un po’ spenta nell’intimità.

SCORPIONE: La Luna vi è contraria e questo non fa bene al vostro corpo. Accuserete qualche piccolo malessere in questa domenica d’agosto, motivo per il quale Branko consiglia di evitare gli eccessi a tavola: niente alcol, dunque, a favore di cibi leggeri.

SAGITTARIO: Sarà invece una domenica positiva per questo segno, che riuscirà a ritrovare l’armonia ultimamente persa. La settimana chiude, perciò, in bellezza, grazie anche ad una rimpatriata tra amici che aspettavate da molto.

l’Oroscopo di Branko, cosa dicono le stelle oggi 18 agosto 2024 per Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi 18 agosto 2024 continuano con i segni del Capricorno, Acquario e dei Pesci.

CAPRICORNO: L’Oroscopo di Branko di oggi pone l’accento sulla sfera amorosa che, a quanto pare, godrà di maggiore serenità. Attenzione a non essere troppo diffidenti e troppo apertamente con il prossimo, cosa che potrebbe causarvi qualche nemico. Mantenete la leggerezza.

ACQUARIO: È per voi questo un periodo in cui avete voglia di mettervi alla prova, grazie anche all’autostima che ha ripreso vigore. La Luna nel vostro segno, poi, vi aiuta in questo, dandovi anche più coraggio e voglia di cambiamento. Una domenica che sarà, dunque, positiva.

PESCI: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko, dovrete fare i conti con qualche incertezza in amore. Avete probabilmente preso una cotta per una persona che appare irraggiungibile, ma questo, invece di abbattervi, vi stimola. Il motivo? Chi vi dà troppe certezze non fa per voi.