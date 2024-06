Oroscopo Branko, oggi 26 giugno 2024/ Trionfa l’amore per i Pesci, giornata ostica per i Gemelli

Non potevano mancare anche oggi 26 giugno 2024 le consuete previsioni dell’Oroscopo di Branko per tutti i 12 segni zodiacali. Diversi segni saranno chiamati a sfide importanti, a cogliere opportunità proficue ma altrettanti dovranno prestare attenzione alle difficoltà quotidiane che spesso alimentano una stanchezza che, se ignorata, apre a scenari di rischio non da poco. Scopriamo dunque alcuni stralci e punti salienti dell’Oroscopo di Branko con le previsioni che ogni giorno, il celebre astrologo, offre al sito ufficiale di RDS.

L’Oroscopo di Branko per il 26 giugno 2024: previsioni dei primi segni

ARIETE: La presenza di Sole, Mercurio e venere nel segno implicano grande cautela in tutti gli ambiti di interesse. Da oggi a seguire saranno giorni cruciali e dunque affidarsi alla razionalità potrebbe essere la scelta più consona.

TORO: La giornata si appresta ad essere vantaggiosa sia in ambito lavorativo che sentimentale; in particolare, lavorare in team potrebbe portare a grandi giovamenti in questo periodo.

GEMELLI: anche per i nati sotto il segno dei Gemelli la presenza della Luna potrebbe causare dei piccoli intoppi. Attenzione ad alcune rivalità che potrebbero emergere proprio nel corso di queste 24 ore.

CANCRO: L’amore sarà centrale nelle prossime 24 ore grazie ad una serie di coincidenze astrali decisamente favorevoli; Sole, Mercurio e Venere sono nel segno ma anche la presenza della Luna propizia nuovi incontri e grandi emozioni.

LEONE: Il buonsenso può essere l’arma fondamentale per affrontare le prossime ore soprattutto dal punto di vista delle relazioni, sia in amore che in amicizia.

VERGINE: La Luna opposta non è certo un ospite desiderato in vista della giornata di oggi: come racconta l’oroscopo di Branko per oggi – 26 giugno 2024 – è meglio evitare ogni tipo di eccesso.

Le previsioni di Branko del 26 giugno 2024: Oroscopo della seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’arduo lavoro degli ultimi giorni richiede una necessaria pausa da realizzare proprio nelle prossime 24 ore: niente di meglio per ripartire con un ritmo incalzante il prima possibile.

SCORPIONE: Diversi elementi astrali sono in posizione favorevole e dunque, nel corso della giornata, alcuni incontri speciali potrebbero favorire sia l’aspetto sentimentale che quello lavorativo.

SAGITTARIO: La Luna non è favorevole per questa giornata; la stanchezza potrebbe farsi sentire e sarebbe forse il caso di rimandare gli impegni più importanti.

CAPRICORNO: L’oroscopo di Branko – per oggi, 26 giugno 2024 – ci racconta di una giornata con Venere e Mercurio in opposizione. Prestare attenzione ad ogni cavillo e clausola in ambito lavorativo sarà dunque più che necessario.

ACQUARIO: Diverse questioni importanti getteranno le basi proprio a partire dalle prossime 24 ore; per questa ragione, la praticità dovrà essere il monito favorito tra l’altro dalla presenza delle stelle favorevoli.

PESCI: L’amore trionfa in questa giornata dove le stelle sorridono in maniera smagliante: le opportunità, gli incontri così come gli affari lavorativi, molti aspetti positivi potrebbero concentrarsi nelle prossime ore.











