Oroscopo Branko oggi 16 settembre 2024: novità per Ariete e Toro

Nuovo appuntamento con le previsioni astrali fornite dall’esperto di astri Branko, intervenuto sulle frequenze di Rds dove ha svelato ai suoi seguaci gli aggiornamenti sui vari segni, secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko non mancheranno le novità per molti di noi, da Ariete a Toro, passando per Gemelli, vediamo cosa ci aspetterà nella giornata di oggi lunedì 16 settembre 2024:

Caterina Balivo, sorpresa inaspettata a Da noi a ruota libera: “Non ci credo!”/ La compagna di banco…

ARIETE: sarà una giornata all’insegna della determinazione e dell’azione, risolverete dei vecchi problemi e questioni rimaste in sospeso fino ad oggi, in amore chiarite le incomprensioni qualora ce ne fossero.

TORO: finalmente un po’ di serenità, la dolcezza farà tappa nei vostri rapporti di coppia, con belle notizie pronte a regalarvi gioia, sul lavoro prendete il controllo, anche se meglio non esagerare, possibili incontri in arrivo per i single.

Cecilia Rodriguez a Verissimo: "Voglio regalare un figlio a Ignazio Moser"/ "Ci manca solo quello"

GEMELLI: secondo l’oroscopo Branko siete molto attivi, inoltre Mercurio potrebbe darvi una mano a prendere le decisioni, occhio a non finire le energie in progetti, per i single possibili incontri in arrivo nelle prossime ore.

Oroscopo Branko, le previsioni del 16 settembre: Leone sarà protagonista

Sempre intervenendo sulle frequenze di Rds, l’Oroscopo Branko ha aggiornato i seguaci riguardo alle previsioni astrali della giornata di oggi lunedì 16 settembre 2024, svelando l’andamento degli astri per un secondo gruppo di segni:

LEONE: momento positivo sia in amore che sul lavoro, potreste ricevere una proposta allettante, gli innamorati vivono momenti di coppia intensi, i single si approcciano a nuove conoscenze.

Milly Carlucci: “Blackout in finale di Ballando con le stelle? Momenti difficili”/ “Un concorrente snob…”

VERGINE: secondo l’Oroscopo Branko potreste risolvere qualche piccolo intoppo con il vostro partner, i single sembrano più selettivi al momento di fare delle conoscenze, Mercurio potrebbe aiutarvi a mettere ordine in diverse questioni.

BILANCIA: siete pronti per trascorrere una giornata tranquilla e armoniosa, sul lavoro potrete trovare un compromesso, la diplomazia sarà la vostra arma, i single sono pronti a fare dei nuovi incontri.