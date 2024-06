Oroscopo di Paolo Fox, oggi 1 giugno 2024/ Gemelli rivoluzionari, Cancro sognanti e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento giornaliero con l’oroscopo di oggi a cura dell’esperto di Radio Lattemiele, Paolo Fox, il 1° giugno 2024, con le previsioni segno per segno

Oroscopo a cura di Paolo Fox per i 12 segni dello Zodiaco

Ariete: I nati sotto il segno hanno voglia di rivoluzionare le loro vite, e sono in un periodo propiziatorio per degli importanti risvolti.

Toro: secondo l’Oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox, i nati sotto il segno sono pronti

per un salto di qualità. Il weekend di inizio giugno si fa a dir poco interessante in ogni campo.

Gemelli: si prevede un grande cielo per i nati sotto il segno che nel periodo dei primi giorni di giugno si mostrano rivoluzionari.

Cancro: giugno è un mese importante per i cancerini nel mezzo del preludio della loro stagione. Gradualmente inizia una fase di rinnovamento. É importante riprendere il dinamismo di un tempo per ritrovare una buona forma fisica.

Leone: nella sfera dell’amore la sfida per i nati sotto il segno é stata persa. In generale é peró un mese di ripartenza.

Per la seconda metà dello Zodiaco…

Vergine: avete problemi dovuti all’insorgenza di pesanti discussioni, é importante mantenere la calma per evitare che degenerano.

Bilancia: I nati sotto il segno danno inizio al mese di oggi vedendosi un po’ sottotono, per l’oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox.

Scorpione: la confusione ha segnato per voi il mese di maggio ma ora ha inizio giugno e una fase di recupero generale.

Sagittario: bisogna fare attenzione alle discussioni e non alimentare il fuoco dell’asilo per evitare di imbattersi in situazioni di rischio.

Capricorno: Il consiglio dell’oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox é un periodo di relax per riprendere le energie.

Acquario: una Venere in posizione favorevole ai buoni sentimenti vi infonde positività.

Siate tolleranti.

Pesci: Il lavoro vi ruba tempo ed energie e non la più giusta ricompensa.











