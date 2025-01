È iniziato l’anno nuovo e si parte con l’oroscopo gennaio 2025 di Paolo Fox quali segni inizieranno con il piede giusto il 2025 e quali invece a causa di pianeti a sfavore come Giove e Marte purtroppo faticheranno a spiccare il volo? Cosa dicono le Stelle su amore, lavoro, salute, fortuna e soldi? Vediamo nel dettaglio, le previsioni dei segni più fortunati per tutto il mese.

Oroscopo gennaio 2025 di Paolo Fox: previsioni segno per segno per tutto il mese

ARIETE: Si parte bene con Giove in ottimo aspetto e un cielo di buone intenzioni da sfruttare al meglio, ottimo dal punto di vista finanziario è il mese adatto per risolvere vecchi problemi di carattere legale e finanziario.

TORO: L’oroscopo gennaio 2025 di Paolo Fox svela che i nati del segno possono liberarsi di tanti pesi accumulati nel corso degli anni. Marte sarà favorevole non solo a gennaio ma fino ad aprile portando buone novità soprattutto sul lavoro.

LEONE: L’oroscopo del mese di gennaio svela che è in arrivo un anno produttivo sin dai primi giorni, i meriti verranno riconosciuti anche se sotto il profilo economico non tutto potrebbe filare liscio e il consiglio è quello di non avere fretta.

SCOPRIONE: Con Giove propizio e Urano non più contro si può iniziare a seminare per raggiungere degli ottimi obbiettivi partendo dal lavoro fino alla riorganizzazione generale della propria vita.

CAPRICORNO: L’oroscopo gennaio 2025 vi invita ad andare avanti senza paura per perseguire tutto ciò che è stato iniziato, è difficile che i nati del segno si pentano di qualcosa che hanno detto o fatto.

ACQUARIO: Segno libero per natura che vivrà avvenimenti sorprendenti e inattesi che possono anche scombinare piani precostituiti. Ci sarà il desiderio impellente di fare ciò che si vuole e di lanciarsi in idee geniali, il consiglio è quello di tirare fuori i sogni dal cassetto.