Un lungo transito della Luna in Scorpione è ancora un po’ ostico per Ariete, Toro e Leone, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 settembre 2024, anche se quest’ultimo ha Giove e Venere dalla sua. Ne beneficia invece il Cancro che migliora le relazioni. Scopriamo tutti i dettagli dei primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: tante circostanze a favore anche se dovresti staccare un po’ la spina ogni tanto e pensare all’amore ha avuto qualche problema: un po’ di tranquillità in questo campo ci vorrebbe.

TORO: la Luna è ancora in opposizione nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 settembre 2024: andrà meglio dopodomani. È possibile che tu sia arrabbiato con chi non è stato sincero con te. In passato c’è stato sicuramente qualcuno che ha peccato di disonestà nei tuoi confronti, ma grazie a Giove sei riuscito a smascherarlo.

GEMELLI: Giove rappresenta successi e Venere le emozioni intense, L’apatia che hai vissuto nel mese di agosto e che è in contraddizione con il tuo essere, sta svanendo: al bando i pensieri negativi.

CANCRO: domani la Luna sarà ancora favorevole in giornata: approfittane per stare con le persone a cui vuoi bene e stai con persone positive. Ricordati che devi concentrarti su un bel progetto che vedrà il successo tra pochi mesi.

LEONE: Giove e Venere in buon aspetto ti spronano ad agire. Se hai già qualcosa da realizzare in mente dovrai metterlo in pratica rapidamente. Queste giornate non brillano tanto per dinamismo, perché la Luna è ancora in opposizione, ma da martedì si recupera.

VERGINE: c’è molto caos e non ti saresti aspettato un comportamento sbagliato verso di te. Ad ogni modo queste giornate consigliano bene, con Mercurio che domani entra nel tuo segno, e in amore il recupero è previsto dal 23.