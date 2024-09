Novità in arrivo per la Bilancia e l’amore è ottimo. Anche lo Scorpione si avvia verso una fine del mese di successo, mentre l’Acquario è troppo suscettibile. Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 settembre 2024, la Luna è nel segno dei Pesci che possono fare molto anche con Mercurio storto.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 settembre 2024: le indicazioni per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: una nuova prospettiva sulla realtà aiuta. Giove favorevole ti consente di ritrovare un po’ di amor proprio, ma anche un nuovo obiettivo da perseguire. L’amore è sull’uscio di casa!

SCORPIONE: molto presto Venere sarà nel tuo spazio zodiacale. È un momento positivo che consente anche di risolvere dilemmi dati durante l’estate. Naturalmente per i più giovani è semplice cambiare vita, tuttavia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 settembre 2024 non esclude che anche chi è più maturo potrebbe avere un nuovo progetto da mettere in atto.

SAGITTARIO: c’è chi si è dimostrato ingrato verso di te: non ci pensare più, le cose sono andate così e adesso è ora di andare avanti. Ascolta le necessità del cuore, più che quelle della mente.

CAPRICORNO: sei molto tenace e questo ti consente di avanzare. I sacrifici vale la pena di farli se puoi ottenere buoni risultati. Ci sono questioni sentimentali da risolvere.

ACQUARIO: sei un po’ nervoso e il rischio è di ingigantire una piccola incomprensione d’amore facendola diventare come insormontabile. I segni con cui ti confronterai possono essere Scorpione o Leone.

PESCI: non devi perdere tempo! Anche se c’è Mercurio in opposizione fino al 23, puoi comunque parlare di lavoro, incontrare le persone giuste e cercare di capire la miglior strada da seguire. Col passare del tempo gli stimoli arriveranno. L’amore sarà molto importante dalla fine di settembre: chi ha già una storia la potrà consolidare e chi sta vivendo una crisi potrà risolverla.

