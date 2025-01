Qualche anticipazione su febbraio ormai imminente: per Ariete, Gemelli e Leone avranno un mese migliore rispetto a quello che si sta chiudendo, mentre la Vergine ha ancora un po’ di lotta da affrontare. Analizziamo i primi sei segni zodiacali per scoprire cosa prevede l’oroscopo per la giornata di domani.

Oroscopo Paolo Fox di domani 17 gennaio 2025: chi qual’è il segno fortunato?

ARIETE: un cielo che sarà premiante ancora di più dal mese prossimo. Amore, sogni e progetti da realizzare: a ognuno il suo in base all’età e alla situazione. Non bisogna rinunciare!

TORO: in questi giorni devi mettere a posto piccole complicazioni, perché nell’ambito del lavoro e delle finanze è necessario muoversi entro la metà di febbraio. L’amore è ancora attivo con Venere in buon aspetto, ma dal mese prossimo tutte le storie traballanti verranno riviste.

GEMELLI: l’amore è ancora così così ma per poco. Se una relazione non ti convince del tutto, attendi il 4 febbraio prima di decidere, in quanto dopo la prima settimana del mese avrai una visione più chiara e un’ottica differente di quello che ti circonda.

CANCRO: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani c’è una positiva Venere che parla di amore e passione! Anche i single potranno avere occasioni in più. Recentemente hai discusso sul lavoro e forse hai chiuso alcuni rapporti d’amicizia.

LEONE: stelle favorevoli e febbraio porterà una ventata di emozioni positive in amore. Se già adesso hai un interesse per qualcuno, vai avanti, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 17 gennaio 2025. Ci sono alcune questioni sospese da mettere in chiaro.

VERGINE: se stai vivendo delle condizioni un po’ strane è perché forse tu stesso ti sei infilato in un tunnel di polemiche. Le attività che iniziano, partendo da zero, sono molto interessanti. L’amore è un po’ critico.

