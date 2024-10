Cambio di Luna, che domani è in Vergine, e quindi d’umore, soprattutto per il Sagittario e i Pesci che potrebbero arrabbiarsi molto. Va meglio per lo Scorpione e l’Acquario particolarmente in amore. Di seguito, i dettagli degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 ottobre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: domani può portare buone notizie in amore. Non ci sono impedimenti per una nuova relazione, anche se in passato hai avuto dei conflitti. Devi mettere a posto una questioni di soldi.

SCORPIONE: Mercurio e Sole sono nel tuo segno e questa domenica è da dedicare a qualcuno da stringere a te o potrebbe essere utile a perdonare e riavvicinarsi, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 27 ottobre 2024.

SAGITTARIO: domani potresti perdere le staffe, in particolare se vieni giudicato in modo arbitrario o se ritieni di aver fatto molto ma di aver ottenuto poco. Sarai quindi molto irritabile con questa Luna storta.

CAPRICORNO: c’è chi a inizio settimana ti ha fatto arrabbiare, ma da domani si recupera con questa bella Luna che ti dona più chiarezza. Speriamo che anche il tuo cuore sia rasserenato, perché i sentimenti volano ed è la giornata giusta per gli incontri.

ACQUARIO: arrivi da 48 ore un po’ agitate, soprattutto venerdì, ma domani è decisamente migliore! Gli appuntamenti d’amore sono incoraggiati.

PESCI: domani sarà difficile stare zitto e se c’è chi non ti capisce ti ribellerai. Cerca di mantenere la calma, non ti arrabbiare e cerca di farti scivolare le cose addosso.

