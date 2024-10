Lo Scorpione va sempre bene con Sole e Mercurio nel segno, ma in questi giorni non ha pazienza. Domani la Luna favorisce l’Acquario che ha voglia di distrarsi e i Pesci migliorano nelle relazioni. Vediamo le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 ottobre 2024: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: è ora di aprire le porte all’amore. Se per un po’ di tempo hai vissuto i sentimenti in modo reticente, adesso buttati! Ci sono nuove opportunità da sfruttare.

SCORPIONE: hai una grande voglia di ripartenza. Con Sole e Mercurio nel segno sei super attivo e potresti programmare qualcosa di interessante entro la fine della settimana. Cerca di evitare di mandare a quel paese qualcuno che da troppo tempo ti sta mettendo i bastoni tra le ruote. Sii più paziente!

SAGITTARIO: in amore, grande successo. In questa fase stai cercando consenso, sul lavoro o per un esame da conseguire oppure perché vuoi innamorarti. Sul lavoro potresti doverti accontentare e scegliere una cosa nuova che sarà più attuabile il prossimo anno, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 ottobre 2024.

CAPRICORNO: non fare passi falsi con i soldi! Cerca di proteggerti. Ad ogni modo, se la scorsa settimana ti ha visto affrontare situazioni complesse, adesso sei più forte. Nei sentimenti sono favorite le nuove storie.

ACQUARIO: vai fuori, incontra persone, riprendi il contatto con la gente e con la natura. Hai bisogno di rallegrare la tua anima, afflitta da una settimana, appena terminata, di grandi difficoltà.

PESCI: un weekend che non è stato granché e anche oggi non è tutto chiaro. Nei sentimenti stai attento a non esagerare con le parole e se la relazione è in crisi non prendere decisioni drastiche perché domani andrà molto meglio.

