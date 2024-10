Nervosismo per per Acquario e Pesci e per il Sagittario non è ancora il momento di alzare la testa, ma si può consolare con l’amore che va molto bene. I sentimenti sono in primo piano anche per la Bilancia. Scopriamo il dettaglio della seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 ottobre 2024: le previsioni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il lavoro è favorito e puoi nuovamente scendere in pista, dal momento che ultimamente ti sei un po’ “ritirato”. Tra poco Venere arriverà nel tuo spazio zodiacale: non esitare a farti avanti se c’è qualcuno che ti interessa, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 ottobre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 ottobre 2024/ Buon recupero della Vergine ma è il Cancro il re dello zodiaco

SCORPIONE: la tua esistenza può godere di cambiamenti molto positivi, ma devi guardare al futuro con ottimismo. Domani porterà conoscenze interessanti e anche un po’ di sano divertimento: insomma, le emozioni sono al top.

SAGITTARIO: non ti arrabbiare se sul lavoro non vieni valutato al meglio o se non riesci a trovare il bandolo della matassa già dallo scorso giugno. Ci saranno giorni migliori! L’amore invece è molto positivo. Con questa Luna potresti sentirti più stanco e le articolazioni sono il tuo tallone d’Achille.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 ottobre 2024/ Scorpione sul podio, l'Acquario recupera in amore

CAPRICORNO: la Luna è positiva e potrai vincere sui tuoi “nemici”. I sentimenti sono di nuovo in primo piano e la settimana sarà costellata di soddisfazioni.

ACQUARIO: cerca di lasciar andare quello che è successo negli ultimi giorni. Forse anche sul lavoro ci sono state piccole controversie. Attenzione ai battibecchi nelle relazioni consolidate.

PESCI: vuoi portare avanti le tue idee ma con questa Luna potresti perdere le staffe per un nonnulla. Soprattutto se sei in contrasto con persone con cui non c’è dialogo e in amore c’ è un conflitto: dovrai essere prudente.