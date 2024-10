Cielo bellissimo per i sentimenti di Scorpione e Pesci in questo weekend. La Bilancia non frequenti gente strana se vuole avere successo e l’Acquario è super creativo. Di seguito, gli ultimi sei segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: grazie a Giove favorevole puoi vincere una competizione. Non ci sono nemici importanti, tuttavia devi circondarti delle persone giuste. L’unico errore potrebbe essere quello di aprire la tua vita a gente che potrebbe essere ambigua o potenzialmente pericolosa.

SCORPIONE: hai vissuto la partenza di questo 2024 in modo difficile, ma adesso è arrivato il momento del riscatto, soprattutto in amore: questo è un oroscopo positivo per i sentimenti che possono nascere o ritornare improvvisamente.

SAGITTARIO: non si può sempre vincere e questa è una fase preparatoria più che di azione: ci vuole più metodo e organizzazione. L’amore è altalenante.

CAPRICORNO: solitamente sei molto paziente, mentre in questo momento prendi tutto un po’ troppo di punta. Forse ci sono cose che non vanno e da qualche settimana sei diventato fin troppo categorico. In amore, cosa vuoi veramente? Le relazioni clandestine verranno a galla.

ACQUARIO: Giove è in ottimo aspetto e coloro che hanno una creatività maggiore dovrebbero scendere in pista. L’amore invece è un po’ confuso oppure, in questa fase, non ti interessa particolarmente, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 ottobre 2024.

PESCI: le ultime giornate non sono state facili, ma succede perché tu spesso prendi le cose con troppa pesantezza. Non stai ottenendo i risultati che aspettavi? Devi solo pazientare un po’ e le vittorie arriveranno. Il weekend è favorevole all’amore! Programma qualcosa di bello.

