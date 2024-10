È un cielo di passione quello dello Scorpione che domani avrà anche la Luna nel segno. Ancora sottotono Sagittario e Capricorno, mentre l’Acquario è nervosissimo. Di seguito, le indicazioni per gli ultimi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024: le stelle per i segni dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: questo è una fase di grandi successi, per cui dovresti cercare di evitare inutili scontri. Se hai provato a superare un “nemico” o comunque un momento di molto stress, il più ora è fatto.

SCORPIONE: se ancora non è arrivato l’amore, devi cercarlo, perché questo è un oroscopo appassionato. Con Venere e Marte in ottimo aspetto rappresentano anche l’erotismo e il sesso.

SAGITTARIO: non tutto va secondo i piani, tuttavia le scelte che farai da qui alla fine di ottobre saranno determinanti per il tuo futuro. C’è un po’ di stanchezza fisica.

CAPRICORNO: spese da fare e qualche preoccupazione. Questo è però un buon oroscopo per le questioni di tipo legale, per chiudere accordi e contratti. Potresti riavvicinarti a qualcuno. Gli amori clandestini sono venuti allo scoperto, ritiene l’Oroscopo Paolo Fox di domani 4 settembre 2024.

ACQUARIO: sei un segno rivoluazionario, ma questo è un periodo in cui devi tenere tutto bene sotto controllo senza innervosirti in famiglia e con il partner.

PESCI: le decisioni che prenderai in questo periodo, soprattutto in ambito sentimentale, saranno fondamentali per le settimane a venire. Sul lavoro si recupera bene dopo il 14.

