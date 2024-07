Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2024/ Chi è il più affascinante dello zodiaco? Venere premia il Leone

Questa Luna in Capricorno appesantisce il Cancro e innervosisce i Pesci, mentre illumina la mente della Vergine. È imminente il nuovo transito di Mercurio, sempre in Capricorno: vedremo chi sarà più favorito. Scopriamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Se ti senti annoiato, cambia aria perché il cielo è pieno di energia e non vale la pena di perdere tempo con situazioni che non meritano. Inoltre l’amore è super, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox e può portare all’ufficializzazione di storie d’amore di lunga data.

Toro

Agosto sarà il mese dell’amore per i single, i separati, tutti, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Oggi è già comunque una bella giornata per incontrare le persone e organizzare qualcosa di bello.

Gemelli

Cerca di evitare inutili polemiche perché Giove nel tuo spazio zodiacale rappresenta buone intuizioni ed emozioni positive che possono investire soprattutto il settore lavorativo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Oggi la Luna è in opposizione: può voler dire che ci sono dei ritardi o delle critiche. In generale, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che le stelle del mese sono molto positive, solo attenzione tra oggi e domani a non appesantirti troppo.

Leone

Sei super affascinante e attraente con questa Venere! Quando ti appassioni a un progetto o a un sentimento, non ti ferma nessuno, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, e c’è il desiderio di ufficializzare una relazione. Novità in arrivo.

Vergine

Tra oggi e domani sarai preso da un’idea geniale. Se hai delle trattative in ballo, definisci bene ciò che vuoi. L’amore sarà un po’ agitato, ma oggi puoi riavvicinarti a qualcuno, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Questa è una fase in cui superare le difficoltà dell’ultimo periodo è molto importante. Sia che ti piaccia qualcuno sia se devi chiarire con una persona con cui a litigato, aspetta domani, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Un fine settimana dai contatti importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox ti fa i complimenti se sei rimasto con lo stesso partner, perché l’ultimo periodo ha messo a dura prova la tua relazione. Qualche preoccupazione c’è per un parente. Rilassati in questi due giorni.

Sagittario

Questo è un cielo che mette sotto torchio tutti i tipi di relazione. C’è una lontananza che va colmata, legittima o meno, ovvero che c’è chi per lavoro o altro è assente. Giove opposto ti stimola a trovare nuove realtà fuori dalla tua zona di comfort, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

È in arrivo un successo e tra poco ci sarà anche Mercurio a favore dal 25, mentre ad agosto arriverà un bel transito di Venere. Potrebbe quindi arrivare un amore importante e i single si guardino attorno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Sei molto critico in queste giornate. Fai attenzione a proposte economiche che sono vantaggiose solo apparentemente: non prendere un abbaglio, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. I single non giurano amore eterno a nessuno, con la Luna che domani entrerà nel segno.

Pesci

Sei un po’ preoccupato dal punto di vista professionale, perché forse ci sono delle controversie oppure delle sfide da affrontare. Evita di reagire eccessivamente e non trasferire il nervosismo in amore, perché il rischio è di scontrarsi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

