Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2024/ I segni d’acqua sulla cresta dell’onda: sarà così ancora a luglio?

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox ultimo scorcio di questo mese di giugno che è stato particolarmente ostico per segni come Vergine, Sagittario e Capricorno. Si vede una ripresa comunque che avrà il suo culmine a luglio, mentre Venere, che presto sarà in Leone, metterà alla prova tante storie, soprattutto per l’Acquario. Cancro e Pesci sono ancora i segni con il cielo migliore, seguiti dallo Scorpione. Vediamo anche gli altri segni.

Ariete

Ci sono state o ci saranno più spese, perché a luglio programmerai qualche evento: sarà il mese della grande trasformazione. È possibile che ti libererai da un peso, rinnovando il tuo metodo di lavoro: questa rivisitazione è spinta da un bellissimo Giove e l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che sarà in positivo. Cerca di evitare controversie e dispute, anche se sappiamo che non è per nulla semplice per te, perché fai fatica ad accettare le regole e sei un battitore libero.

Toro

Tutto ciò che non funziona più va chiuso definitivamente, è perentorio l’Oroscopo di Paolo Fox. Se nella vita ci sono delle burrasche, non sempre queste arrivino per nuocere, perché possono essere utili ad eliminare il superfluo. Ora il tuo percorso è libero e, se c’erano degli ostacoli, adesso non ci sono più. Agosto sarà un mese top per l’amore, ma è possibile già recuperare.

Gemelli

Come sempre, tantissimi impegni. I Gemelli si lamentano se c’è poco da fare perché si annoiano, ma poi riempiono la vita di tante attività, arrivano a casa esausti e poi si lamentano perché sono stanchi e sperano che le cose cambino, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi quindi metterti d’accordo con te stesso! Venere è molto intrigante per le nuove storie d’amore.

Cancro

Una giornata positiva in un quadro astrologico generale già molto importante per te. Venere non ha dubbi: chi vuole ufficializzare una relazione, chi desidera incontrare qualcuno di piacevole, deve agire in questo momento. Gli ultimi giorni di giugno sono anche molto utili per nuovi progetti che concernono la professione. Se devi chiarire qualcosa con qualcuno, agisci oggi e non nel weekend, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

È un momento in cui puoi recuperare sia nello studio sia sul lavoro. Chi cerca l’amore aspetti il mese di luglio e l’unico rischio che vede l’Oroscopo di Paolo Fox può essere quello di “tirarsela” un po’ troppo: il Leone non è molto propenso a piegarsi alle volontà degli altri, ma vuole avere il top del consenso. Puoi farti valere senza esagerare! È importante mostrare anche la tua fragilità, perché la dolcezza conquista e così, da un punto di vista dei sentimenti, potresti provare nuove vie e anche nuovi incontri.

Vergine

La Luna in opposizione crea qualche fastidio e, in questo momento, ci sono tante cose da risolvere, soprattutto in famiglia. Se poi ci sono questioni da discutere è naturale che ci siano degli scontri, anche se i peggiori ci sono stati all’inizio di giugno, quando è probabile che tu abbia fatto tabula rasa di tante situazioni. Tuttavia, l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che la ripresa è graduale ma costante e i mesi estivi saranno ottimi per i sentimenti.

Bilancia

La Luna crea un aspetto un po’ strano e qualche difficoltà è prevedibile. Tu non sopporti l’ingiustizia verso di te, ma anche per chi ami: cerca di evitare le tensioni, perché lentamente questa fase finirà e già dalla prima settimana di luglio, i pianeti saranno molto più favorevoli, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione

Marte e Venere in aspetto buono significano amori interessanti e grandi emozioni. La tua relazione è molto solida, se ha retto alle tempeste del cuore di maggio, perché si è trattato di un mese che ha rimesso tutto in discussione e l’Oroscopo di Paolo Fox ne parla ancora oggi per gli eventuali strascichi che ha causato. Esci, accetta gli inviti e non ti chiudere in casa: è un buon momento per mostrarsi al mondo.

Sagittario

La Luna non è al top. Sei sempre molto diretto e dici tutto quello che pensi, ma a volte essere diplomatici aiuta, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Se quindi all’inizio di giugno ti sei messo qualcuno contro perché hai deciso di dire cose un po’ forti, adesso cerca di calmare le acque se non proprio di ripensarci e tornare indietro. Sperimentazioni e trasgressioni in amore possono intrigare e le coppie che si sono distaccate nelle ultime settimane, possono recuperare, così come la condizione fisica.

Capricorno

Tante opposizioni planetarie che causano un senso di esclusione: potresti pensare che qualcuno non sia dalla tua parte e che tu debba prendere decisioni in solitudine. Cerca di programmare qualcosa di bello per il weekend e l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che già dopo la prima settimana di luglio la situazione migliorerà. Nei sentimenti attenzione, perché il nervosismo può influire negativamente.

Acquario

In questa fase, sarebbe meglio vivere un tipo di relazione più libera. Questo significa, per i single, non dire subito “ti amerò per sempre”. Le amicizie amorose sono quelle più auspicabili, considerando che a luglio Venere sarà opposta e molte storie mostreranno dei limiti. Nuovi progetti in ambienti diversi dal solito: ci sono molti cambiamenti in corso e non devi prendere nulla sotto gamba, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

La Luna è ancora nel segno a donare belle emozioni e Venere è dolcissima: questa fase è utile per impostare idee da mettere in atto in autunno. L’amore torna passionale e vitale e tutto può essere vissuto con grande intensità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie già formate si rafforzano.











