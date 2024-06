Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 giugno 2024/ Ultimatum d’amore per qualcuno: chi deciderà di sfidare Cupido?

Luna in Pesci e sollievo per i segni d’acqua, anche se pensare al passato non va bene. Venere presto sarà in Leone e questo significherà un “dentro o fuori” definitivo in amore per segni come l’Acquario e la Bilancia, mentre per il Sagittario ci sarà una grande ripresa, visto un giugno un po’ difficile. Vediamo le prospettive per tutti i segni, di seguito.

Oroscopo Branko, oggi 26 giugno 2024/ Trionfa l’amore per i Pesci, giornata ostica per i Gemelli

Ariete

Sei ipercritico e nervoso a causa delle dissonanze planetarie, per cui se le cose non vanno come desideri, ti lamenti. Potresti avere ragione se stai cercando cose nuove o se vuoi revisionare il tuo lavoro: ci sono dei tagli in previsione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Fino al 7 di luglio vivrai questa fase che ti servirà anche per comprendere dove stai andando in amore.

Oroscopo Branko, oggi 25 giugno 2024/ Per i Gemelli la strada è spianata per il successo, cautela per i Leone

Toro

Non pensare ai tristi trascorsi e pensa che luglio e agosto saranno due mesi importanti. Soprattutto ad agosto avrai una bellissima Venere che potrà portarti l’amore ed emozioni che potranno eliminare il passato difficile. Chi guarda al futuro e non indietro sarà vincente, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

C’è qualcosa che non ti sta bene e con qualcuno cercherai di chiarire. Hai una gran voglia di divertirti, soprattutto se aprile e maggio hanno causato trambusti in tanti ambiti. Le novità che arrivano sul lavoro dovrai valutarle attentamente, perché adesso hai Giove nel segno, ma anche Saturno in opposizione, per cui è possibile che manchi qualcuno di riferimento o ci sia un ritardo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi martedì 25 giugno 2024/ Pesci primi in classifica: quali segni in crisi?

Cancro

Ci sono tanti pianeti favorevoli e oggi anche la Luna è nel tuo segno. Non ti fissare con qualcuno che non è interessato a te: se una persona non ci sta, guarda oltre, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa Venere è particolarmente favorevole per i single perché incoraggia anche i più reticenti dal punto di vista sentimentale. I nuovi progetti sono favoriti.

Leone

Tra poco Venere sarà nel tuo segno e luglio sarà il mese dell’amore e delle grandi passioni. Tuttavia, in questa fase, sono possibili nuovi equilibri: con Sagittario e Ariete le collaborazioni sono ottime. Anche se a maggio hai vissuto momenti difficili, adesso potrai ripartire, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Hai fatto diversi tagli che ti hanno liberato di alcune zavorre, dal momento che le prime due settimane di giugno sono state complicate, ma ti hanno dato anche la possibilità di distaccarti da tutto quello che ti infastidiva, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi la Luna è in opposizione e forse sei un po’ nervoso. Chi ha grandi prospettive dovrà mettersi in carreggiata e forse anche distruggere qualcosa e ripartire da zero, ma tu non ti spaventi quando c’è da fare, piuttosto ti danno fastidio i periodi fiacchi.

Bilancia

Dovresti evitare di prendere le cose di punta, perché fino alla prima settimana del prossimo mese le dissonanze dei pianeti infastidiscono: il passato torna, questioni di lavoro non sono ancora risolte, controversie legali sono da prendere con le pinze e anche in amore non ci sono grandi momenti: non tutti i Bilancia sono in difficoltà, ma molti devono comprendere chi hanno a fianco e se sono intenzionati a proseguire una storia, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi invece arriva da una separazione, va con i piedi di piombo.

Scorpione

Esci da due giorni un po’ pesanti con la Luna in opposizione, ma adesso si riparte. Se ci sono state discussioni dovresti dimenticarle, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché ci sono tanti pianeti a favore, come Mercurio, Venere e Sole e dovresti concentrarti sulle tue intuizioni.

Sagittario

La prima metà di giugno è stata polemica, difficile e ha procurato anche fastidi fisici. Il mese di luglio sarà di grande recupero, con emozioni e sensazioni positive. I single possono fare incontri speciali e dall’11 luglio in avanti una vacanza è molto consigliata dall’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Man mano che le giornate scorrono ti sentirai sempre più leggero. In questa fase ci sono molte opposizioni planetarie che ti stanno creando un calo fisico. I successi ci sono comunque e nessuno ti toglie ciò che hai raggiunto, ma i tuoi nemici sono un po’ più ostici da superare in questo momento. Con un po’ di pazienza si arriva a un luglio più favorevole, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore stai attento a quello che dici.

Acquario

Cambio di scenario, di ruolo, di lavoro? Ci sono delle novità in arrivo ed entro la fine dell’estate molti nativi del segno decideranno se attuare dei cambiamenti. Hai bisogno di cambiare ambiente! La situazione sentimentale è in miglioramento, ma se c’è qualcuno di oppressivo verso di te, a luglio potresti metterlo alla porta, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Luna nel segno e grandi intuizioni in arrivo. Lascia parlare il tuo cuore e avvicinati a chi è importante per te ora. Potresti chiudere un buon accordo o affare. Torna una buona capacità di azione, tuttavia con Mercurio in opposizione stai attento a debiti pregressi o a polemiche nate nelle ultime settimane. Se ti sei sentito escluso, avrai modo di rivalerti, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA