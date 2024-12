Prosegue il nostro appuntamento con l’oroscopo settimanale e le previsioni che vanno dall’8 al 15 dicembre 2024, tratte da un articolo pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni. Vediamo dunque quali segni salgono e scendono nel ‘borsino zodiacale’, con le previsioni aggiornate.

Bilancia: per quanto riguarda i nati sotto questo segno, l’amore sembra essere tornato a bussare alla porta e ora vive una nuova fase di slancio. Lo stesso si può dire nelle amicizie e nello sviluppo di carriera. La cosa più importante è mantenere questo trend per tutta la settimana. E non solo…

Scorpione: l’oroscopo settimanale ci porta al tavolo diverse pratiche da firmare e controfirmare, oltre ad impicci burocratici che nessuno vorrebbe mai affrontare. La pazienza anche in questo caso è più che mai la virtù dei forti. Attenzione anche agli incontri: c’è un Sagittario che corteggia come se non ci fosse mai un domani…

Sagittario: le previsioni per questo segno sposano l’intraprendenza e la creatività, qualsiasi cosa che evidenzi un certo dinamismo e voglia di fare. A proposito di fare, adesso è il momento di compiere un ulteriore passo verso il futuro in ambito lavorativo….

Capricorno: l’oroscopo settimanale sembra proiettare una sfera amorosa piuttosto favorevole durante la settimana per i nati sotto questo segno. Ci sono tuttavia diverse situazioni da sbrogliare, alcune sarà necessario risolverle da sé, alternativamente rivolgendosi ad un esperto.

Acquario: questo oroscopo della settimana sottolinea quanto sia importante fare il primo passo anche per il segno dell’Acquario. Un primo passo in una nuova direzione che potrebbe aprire a scenari interessanti…

Pesci: alcuni contratti potrebbero creare dei problemi a lungo andare, l’importante che non siano stati firmati solo sulla base della parola e dell’emotività trainante del momento. Diversamente occorrerà cominciare a battagliare a muso duro con forza e determinazione…