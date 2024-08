Oroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni dal 19 al 25 agosto 2024 da Bilancia a Pesci

Torna puntuale l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti, che ogni settimana rivela le previsioni inerenti ai 12 segni che rappresentato il nostro Zodiaco. Nella puntata di Morning News andata in onda ieri mattina, che ha aperto una nuova settimana, la nota astrologa della televisione ha rivelato come di consueto cosa dovranno aspettarsi i segni nelle questioni lavorative, sentimentali e non solo. Scopriamo insieme l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti per i giorni che vanno dal 19 al 25 agosto 2024 per la seconda metà dello Zodiaco, composta da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 19-25 agosto 2024/ Da Ariete a Vergine: weekend top per Toro

Oroscopo settimanale Ada Alberti: Scorpione, occhio a soldi e affari!

Di seguito l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci:

BILANCIA: Favoriti i matrimoni e i nuovi incontri, ma anche la possibilità di realizzare delle nuove sinergie lavorative molto importanti.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 12-18 agosto 2024/ Da Bilancia a Pesci: Sagittario trasgressivo…

SCORPIONE: Occhio ai soldi, state attenti perché siete un po’ vaghi: dovete invece affrontare delle questioni riguardo il lavoro, ci sono delle scelte da fare.

SAGITTARIO: Cambiamenti realizzati nelle collaborazioni di lavoro, ma dovete cercare di andare d’accordo con chi lavorate, perché sennò c’è un altro cambiamento.

CAPRICORNO: Ci sono spese da fare e anche questioni da affrontare con il partner per quanto riguarda il futuro della coppia, ma anche e soprattutto dal punto di vista finanziario e lavorativo.

ACQUARIO: Colloqui tutti da vivere, devo dire che è un periodo davvero magico: ci saranno delle questioni straordinarie nella vostra vita.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 5-11 agosto 2024/ Da Bilancia a Pesci: top e flop

PESCI: Qualcosa cambia, c’è qualche problema da affrontare in casa: è possibile, ma qualcosa di inaspettato accadrà anche nella professione.