Oroscopo settimanale dall’11 al 17 novembre 2024: cosa prevedono le stelle per i primi sei segni dello zodiaco

Con il weekend ormai alle porte, torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale per i giorni che vanno dall’11 al 17 novembre 2024. La fine dell’anno è sempre più vicina, ma emozioni e colpi di scena sono ancora dietro l’angolo per i segni zodiacali secondo le previsioni delle stelle. Cosa accadrà, dunque, nella nuova settimana di novembre per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024: cautela per i Gemelli

Sarà una settimana all’insegna dello stresso quella che va dall’11 al 17 novembre 2024 per i nati sotto il segno dell’Ariete che, stando alle previsioni fornite da Blastingnews, saranno alle prese con una situazione di stress che sarebbe opportuno controllare. E’ necessario concentrarsi su se stessi e dedicare del tempo al proprio benessere fisico sia cominciando a seguire un regime alimentare sano ed equilibrato sia dedicando tempo all’attività fisica e a quelle passioni che vi rendono sereni. §Attenzione alle proposte lavorative: riflettete bene prima di prendere qualsiasi decisione.

Settimana ideale per il Toro per rigenerarsi anche se non mancherà un po’ di stress legato al lavoro dove, però, avete tutte le carte in regola per brillare. Settimana buona anche per i sentimenti: riuscirete a trovare la giusta armonia con il partner, sia se la storia va avanti da tempo sia se si tratta una frequentazione appena iniziata. Qualche piccola incomprensione sentimentale per i nati sotto il segno dei Gemelli che dovranno essere bravi a non perdere la pazienza. Anche sul piano professionale sarà importante essere cauti perché potrebbero riemergere situazioni del passato.

Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024: Cancro top

I nati sotto il segno del Cancro, nella settimana che va dall’11 al 17 novembre 2024, saranno ben predisposti verso gli altri e sarete disposti anche a prendervi un momento di pausa per poter dedicare maggiori energie al vostro benessere. Sul lavoro, non sono esclusi nuovi incontri e nuove collaborazioni e anche la sfera sentimentale sorride: se c’è già una persona a cui tenete in modo particolare, è arrivato il momento di dimostrarlo.

Il Leone, invece, non sarà in splendida forma e potrebbe sentirsi anche leggermente sottotono ma non c’è da preoccuparsi perché si tratta di un periodo di transizione che passerà molto presto. In amore, meglio evitare discussioni e polemiche inutili mentre sul lavoro qualche progetto in sospeso potrebbe tornare d’attualità. Infine, la Vergine dovrà affrontare una settimana una settimana positiva per il lavoro e gli affari. Sul piano sentimentale, c’è finalmente la voglia di lasciarsi andare ai sentimenti e abbassare tutte le difese.