Oroscopo settimanale dall’11 al 17 novembre 2024: cosa prevedono le stelle per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo settimanale che svela l’andamento delle stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per la settimana che va dall’11 al 17 novembre 2024. Dopo aver svelato quali sono le previsioni dell’oroscopo per i primi sei segni zodiacali, è arrivato il momento di capire come sarà la nuova settimana, secondo i favori delle stelle, per gli ultimi sei segni.

Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024: Scorpione sorride

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale, nei giorni che vanno dall’11 al 17 novembre 2024, come svelano le previsioni di Blastingnews, i nati sotto il segno della Bilancia andranno a caccia di un po’ di equilibrio che si è un po’ perso a causa di alcune discussioni in famiglia o con persone che vi circondano. Attenzione, però, a non prendere decisioni affrettate: è sempre bene valutare il tutto prima di muoversi.

E’ un cielo decisamente positivo quello della prossima settimana per i nati sotto il segno dello Scorpione a cui le stelle sorridono in tutti gli ambiti: sul lavoro, le occasioni per crescere non mancheranno mentre la passione sarà l’ingrediente principale della sfera sentimentale. Sarà, invece, una settimana di riflessione per i nati sotto il segno del Sagittario che, stanco di alcune situazioni, potrebbe sentire l’esigenza di staccarsi da alcune persone di cui sentono un’influenza negativa.

Oroscopo settimanale 11-17 novembre 2024: svolta per i Pesci

Settimana importante secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale per i nati sotto il segno del Capricorno che dovrà prendere decisioni importanti. Tuttavia, la determinazione e l’ambizione saranno fondamentali per fare le proprie scelte. Anche in amore, la settimana sarà in totale armonia con il partner.

Pazienza e prudenza, invece, sono le parole d’ordine dei nati sotto il segno dell’Acquario che potreste trovarvi a gestire situazioni inaspettate. Al lavoro c’è qualche nodo da sciogliere mentre in amore c’è bisogno di più dialogo con il partner. Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, ci saranno eventi che daranno una svolta alle vostre giornate. Sul lavoro troverete la giusta ispirazioni per nuove avventure mentre in amore sarete dolci e romantici.