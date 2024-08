I giorni di agosto corrono veloci, un po’ per il caldo e un po’ per le vacanze che accelerano la percezione del tempo. In soccorso arriva l’Oroscopo settimanale secondo le previsioni di Antonio Capitani per l’8-13 agosto 2024. L’amore può sbocciare in un clima torrido per il meteo ma propizio per i sentimenti. Il lavoro, anche in ferie, merita sempre un’attenzione anche solo dal punto di vista riflessivo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Antonio Capitani per l’Oroscopo settimanale 8-13 agosto 2024.

Le previsioni di Antonio Capitani per l’Oroscopo settimanale 8-13 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: In questi giorni vi sentirete apprezzati non solo dagli altri ma anche direttamente da voi stessi; uno scenario che premia sul lavoro ma anche nella sfera sentimentale.

TORO: Forse è il caso di uscire dalla comfort zone e tentare di agguantare una meritata e utile svolta di vita. Il periodo è propizio, soprattutto in tema vacanze, per gli incontri d’amore.

GEMELLI: Marte arriva nel segno e con lui ottimi spunti sul fronte sentimentale e lavorativo. Sarete più eclettici che mai con le energie dalla vostra e con la voglia di non lasciare nulla al caso.

CANCRO: Energie positive accompagneranno le vostre giornate e saranno rigeneranti per chi affronta le vacanze. Un periodo roseo all’orizzonte sul fronte sentimentale è pronta ad essere vissuto a pieno.

LEONE: Vi sentirete come in una bolla tanto in ambito privato quanto lavorativo; senza affidarsi alla fretta, sarà la calma ad offrire gli spunti necessarie per superare il momento.

VERGINE: Lavoro e iniziative professionali potrebbero giovare della vostra creatività; stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale di Antonio Capitani l’amore potrebbe scoprire una nuova luce nei prossimi giorni.

